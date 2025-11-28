Pasakė, su kokiais orai žengs žiema: ar sniegu džiaugsimės ilgai?

Sinoptikės teigimu, nors savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje kritulių nebus daug, tačiau daugelyje vietų formuosis slidus plikledis, formuosis tirštas rūkas, o vietomis lauks lijundrų spąstai.
„Nors ciklonas, vardu Wolfgang, atnešęs visas bjaurias darganas pasitraukė, bet iš šiaurės, šiaurės vakarų stiprėja audringų ir darganotų ciklonų sistema. Vienas iš jų, vardu Yonatan, keliauja link Skandinavijos, užguls visą šiaurinę Europos dalį.
Baltija ir Lietuva kol kas bus kiek ramesnėje ir sausesnėje pietinėje šios sistemos dalyje. Šiek tiek, trumpam stiprės pietų, pietvakarių vėjai, kritulių bus nedaug, atmosferos frontų debesys dažniausiai vakarinius, šiaurės vakarinius mūsų rajonus nedideliais krituliais užkabins“, – nurodo E. Latvėnaitė.
Anot jos, itin vėsios bus penktadienio ir šeštadienio naktys, tačiau po to šaltis kiek atslėgs, sulauksime atodrėkio.
„Tik naktimis vakaruose, šiaurės vakaruose gali būti kiek šalčiau, tad naktimis čia plikledį turėsim, kadangi daug kur rūkai ar miglos ne tik naktimis drieksis, bet ir dienomis dažnai dar tvyros, jų drėgmė gali lijundra prie šaltų paviršių „klijuotis“. Laukia niūroki orai, tad vėl teks apsiginkluoti kantrybe ir būti atsargiems“, – įspėja ji.
Orų prognozė savaitei
Penktadienį, lapkričio 28 d., nedideli krituliai, vyraus lietus, daugiausia vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke. Daug kur miglos ar rūkai nusidrieks, plikledis, šarma, naktį vakariniuose rajonuose lijundra, vėliau rytą ir dieną tolyn per Lietuvą plėsis. Vėjas pietų, pietvakarių nakties pradžioje 5–10 m/s, vėliau 7–12 m/s, gūsiai 14 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Naktį –1 – –6 °C, vakaruose, šiaurės vakaruose 0–+2 °C, pajūryje +3–+5 °C, dieną 0 – –2 °C, vakariniuose, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose +1–+3 °C, pajūryje iki +5 °C.
Šeštadienį, lapkričio 29 d., protarpiais šiek tiek palis – naktį vakariniuose, šiaurės vakariniuose, dieną kai kur šiek tiek palis. Rūkai drieksis, o vakariniuose rajonuose daug kur lijundra. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas pietų 7–12 m/s, naktį pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį –1 – –6 °C, vakaruose, šiaurės vakaruose 0–+2 °C, dieną +2 – –1 °C, šilčiausia vakariniuose rajonuose.
Sekmadienį, lapkričio 30 d., be ženklesnių kritulių. Naktį ir rytą plikledis, rūkai daug kur drieksis, tad dar ir šarma prie paviršių klijuosis, daugiausia pietinėje ir rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas pietų, pietryčių naktį 6–11 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 0–+2 °C, šilčiausia vakariniam ir šiaurės vakariniam pakraštuke, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose –1 – –5 °C, dieną 0–+3 °C.
Pirmadienį, gruodžio 1 d., protarpiais nedideli, mišrūs krituliai kris, rūkai vis dar daug kur tvyros, ne tik naktį, bet ir dieną. Vėjas pietų 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s. Naktį 0–+2 °C, dieną +1 – –3 °C.
Antradienį, gruodžio 2 d., be ženklesnių kritulių, daug kur rūkai tvyros, ne tik naktį, bet ir dienos pradžioje. Vėjas pietų, pietryčių 4–8 m/s. Naktį –3–+1 °C, dieną 0–+2 °C.
Trečiadienį, gruodžio 3 d., be kritulių, naktį ir rytą vietomis rūkai tvyros. Vėjas pietų 6–11 m/s. Naktį –2–+1 °C, dieną +2–+4 °C.
Ketvirtadienį, gruodžio 4 d., protarpiais nedideli krituliai – šlapdriba su lietumi maišysis. Vėjas pietų 6–11 m/s. Naktį –1–+2 °C, dieną +2–+4 °C.
Penktadienį, gruodžio 5 d., protarpiais lis, daugiau naktį. Vėjas pietų 5–10 m/s. Naktį 0–+2 °C, pajūryje +3–+5 °C, dieną +2–+4 °C.
