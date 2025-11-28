 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia orų prognozė: skelbia, kas lauks savaitgalį

2025-11-28 06:18 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-28 06:18

Penktadienį Lietuvoje vyraus žiemiškos sąlygos – šalies vakaruose bus nedideli krituliai, vietomis prognozuojama lijundra ir plikledis. Savaitgalį situacija išliks panaši: naktimis daug kur formuosis plikledis, kai kur bus rūkas, o temperatūra svyruos apie nulį.

Penktadienį Lietuvoje vyraus žiemiškos sąlygos – šalies vakaruose bus nedideli krituliai, vietomis prognozuojama lijundra ir plikledis. Savaitgalį situacija išliks panaši: naktimis daug kur formuosis plikledis, kai kur bus rūkas, o temperatūra svyruos apie nulį.

REKLAMA
0

Šiandien vakariniame šalies pakraštyje nedideli krituliai, vyraus lietus. Vietomis silpna lijundra, plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienį šiaurės vakarinėje šalies pusėje krituliai, vyraus nedidelis lietus. Vietomis lijundra. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas pietų, pietvakarių, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–2 laipsniai šilumos, dieną 0–5 laipsniai šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Sekmadienį vietomis silpni krituliai. Naktį kai kur rūkas, plikledis. Vėjas pietinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną 0–5 laipsniai šilumos.

REKLAMA

Hidrologinė situacija

Lapkričio 27 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 31 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Lapkričio 27 – 29 d. šalies upėse, daugiausia Vidurio Lietuvoje ir šiaurinėje dalyje, vietomis, neilgam pasorodys pirminės ledo formos – priekrantės ledas, sniegainė, ižas. Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio). Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!

REKLAMA
REKLAMA

Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!

Vandens temperatūra upėse – 0–8, ežeruose – 1–7, Kuršių mariose – 1, Baltijos jūroje – 5–6 laipsniai šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų