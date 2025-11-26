Lietuvą nuklojus sniego paklodei – Šulijos žinia: „Nuobodu tikrai nebus“

Į Lietuvą iš pietų skverbiasi šiltesni orai, žemiausia temperatūra naktį bus nevienoda. Didžiojoje šalies dalyje vyraus 1–3 laipsniai šalčio, bet pietuose ir rytuose bus 0–2 šilumos. Dieną temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šilumos iki 1 šalčio, vakare Žemaitijoje šals.
„Kitaip tariant, nuobodu tikrai nebus“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Naktį daug kur snigs, vietomis smarkiai, pietuose ir rytuose lietus, dieną krituliai pamažu nurims. Lijundra, plikledis galimi visą parą. Naktį vyraus 1–3 šalčio, vietomis iki 2 šilumos, dieną bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 šilumos, vakare Žemaitijoje šals.
Penktadienį negausių kritulių bus vos kai kur, tačiau daug kur bus slidu dėl plikledžio, naktį tikėtina lijundra ir rūkas. Naktį bus iki 4–6 laipsnių šalčio, prie jūros iki 2 šilumos, dieną bus nuo 2 laipsnių šalčio rytuose iki 3 šilumos vakaruose.
Kitą savaitę – permainos?
Šeštadienį negausių mišrių kritulių bus tiktai vietomis, daugiausia šalies vakaruose. Plikledis vis dar nesitrauks. Naktį vyraus 2–4 laipsniai šalčio, dieną 0–2 laipsniai šilumos. Panašūs orai bus ir sekmadienį.
„Ką gi, į Lietuvą užsuko žiema. Skubėkime džiaugtis, nes labai tikėtina, kad kitą savaitę baltasis apklotas tiesiog nutirps“, – prognozuoja N. Šulija.
Orai Europoje
Didžiojoje Europos dalyje dangų dengs debesys, pietuose vietomis išties stori, saulės irgi bus vietomis pietuose ir kai kur kitur.
Didžiojoje Europos dalyje oro temperatūra bus neaukšta, vietomis bus net šaltuko, šilumos bus kai kur pietuose ir vakaruose.
Romoje rytoj puikūs orai ir 12 laipsnių šilumos, Barselonoje saulėta ir šils iki 13 laipsnių, Paryžiuje debesuota, nelis ir šils iki 8, Londone panašūs orai ir 13 laipsnių; Berlyne saulė pro debesis ir 3 laipsniai šilumos, Varšuvoje debesuota ir įdienojus tik 2 laipsniai.
