  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Jau žino, kokie orai laukia žiemą: viską parodė pati gamta

2025-11-26 12:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 12:20

Žiemiški orai atkeliavo į Lietuvą – šiandien prognozuojamas stiprus snygis. Sniego jau laukė ne vienas, tačiau kokia lauks žiema? Gamtos ženklus stebinti ir suprantanti Janina Janušauskienė anksčiau atskleidė, ko tikėtis iš žiemos orų ir pasakė, ar Kalėdos turėtų būti baltos.

Gamtos ženklus suprantanti Janina atskleidė, kokia bus žiema (nuotr. asm. archyvo, Greta Skaraitienė / BNS, Robertas Riabovas / BNS)
34

Anksčiau apie tai Dzūkijos krašte gyvenanti Janina pasakojo naujienų portalui tv3.lt – štai ką parodė gamtos ženklai.

Anksčiau apie tai Dzūkijos krašte gyvenanti Janina pasakojo naujienų portalui tv3.lt – štai ką parodė gamtos ženklai.

Atskleidė, kokie orai laukia per šventes

Tąkart paklausta, kokie laukia žiemos ir Kalėdų orai, Janina sakė sausų Kalėdų nesitikėti ir nelaukti – per šventes sniego tikrai turėtume sulaukti. Vis tik klausimas, kiek jo bus.

„Kalėdų metu sniego turėtų būti. Žiema turėtų ir šalčių parodyti, galimai net stiprių šalčių, tačiau kiek jų bus, dar yra sunku pasakyti“, – aiškina ji.

Be to, Kalėdų diena ir vakaras turėtų būti tikrai žiemiški, o sniegas žiemos laikotarpiu kris dideliais kąsniais, laikysis ant medžių šakų, neskubės nutirpti.

„Pagal viską, žiemą, jeigu snigs, tai snigs didelėmis snaigėmis“, – sakė ji ir pridūrė:

„Pirminis šaltis bus -5–6 ir išsilaikys iki pat sausio 15 dienos. Turėtų išsilaikyti tas šaltis.“

Tačiau moteris pažymėjo, kad ši žiema nebus vienoda, labiau mišri: sulauksime daug drėgmės, kris šlapdribos, paspaus ir šaltukas.

„Jeigu labai ilgai turėjome lapus visus, vadinasi, turėsime daug šlapių kritulių. Tačiau yra sunku pasakyti, kiek bus sauso, kiek šalčio“, – tąkart sakė ji.

Taigi, kaip anksčiau teigė Janina, sulauksime permainingos žiemos, kaip rodo pati gamta. Vis tik orai – permainingi ir kartais nenuspėjami.

Artimiausių dienų orų prognozė

Kaip anksčiau pranešė meteo.lt sinoptikai, šiandien, 8–12 val. laikotarpiu, pietiniuose Lietuvos rajonuose smarkiai snigs, formuosis šlapio sniego apdraba.

Antroje dienos pusėje ir naktį į lapkričio 27-ą, žiemos reiškinių kompleksas išplis į daugelį šalies rajonų.

Trečiadienio dieną krituliai, daugiausia smarkus sniegas. Daug kur šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 8–13 m/s. Temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.

Ketvirtadienį daugelyje rajonų krituliai, naktį vietomis smarkūs (vyraus sniegas, šlapdriba). Naktį daug kur  formuosis šlapio sniego apdraba. Kai kur plikledis, lijundra.

Vėjas naktį šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.

Penktadienio naktį kai kur silpni krituliai. Plikledis. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–3 laipsniai šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.

Plačiau apie laukiančius orus TV3 žiniose kalbėjo ir sinoptikas Naglis Šulija. Visą vaizdo įrašą galite žiūrėti žemiau:

