 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia meteorologo prognozė: štai kur bus „didžiausia orų maišalynė“

2025-11-25 21:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-25 21:29

Meteorologas Gytis Valaika savo feisbuko puslapyje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ pasidalijo naujausia orų prognoze ir kas dėl jos turėtų „mažiausiai sukti galvą“.

Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
11

Meteorologas Gytis Valaika savo feisbuko puslapyje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ pasidalijo naujausia orų prognoze ir kas dėl jos turėtų „mažiausiai sukti galvą“.

REKLAMA
0

„Pasižiūrėjau ką rodo patys naujausi skaičiavimai. Toliau prognozuojama, jog dalyje Lietuvos iki ketvirtadienio ryto/dienos susidarys sniego danga iki 10-15 cm (dalis modelių skaičiuoja ir truputį daugiau; viskas priklausys nuo paties pietinio ciklono slinkimo greičio)“, – feisbuke antradienio vakarą rašo G. Valaika.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gal per mažai buvo akcentuota, tačiau mažiausiai dėl šitos situacijos galvą sukti gali Palangos ir Skuodo apylinkių gyventojai. Ten kritulių iškris mažiausiai“, – teigia meteorologas.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvoje gausiai pasnigo
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvoje gausiai pasnigo

Orų maišalynė

Anot G. Valaikos, „didžiausia orų maišalynė“ bus Pietryčių Lietuvoje: trečiadienio naktį ir rytą iš pradžių snigs, tada pamažu pereis į šlapdribą ir galop lietų.

REKLAMA

„Ketvirtadienį galima lijundra ir tada vėl sniegas. Žodžiu, mišrainė. Kitur šalyje vyraus sniegas ir šlapdriba.

Viskas pasibaigs ketvirtadienio dieną-vakarą (priklausomai nuo regiono). Penktadienis ir šeštadienis turėtų būti be žymesnių kritulių. Kur gausiau prisnigs bus proga švariai išsivalyti“, – prognozuoja G. Valaika.

Meteorologo pateiktuose žemėlapiuose (šaltinis – „meteologix“) – prognozuojamas sniego dangos storis centimetrais ketvirtadienį 8 val. ryte.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų