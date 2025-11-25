Naujausia meteorologo prognozė: štai kur bus „didžiausia orų maišalynė“

„Pasižiūrėjau ką rodo patys naujausi skaičiavimai. Toliau prognozuojama, jog dalyje Lietuvos iki ketvirtadienio ryto/dienos susidarys sniego danga iki 10-15 cm (dalis modelių skaičiuoja ir truputį daugiau; viskas priklausys nuo paties pietinio ciklono slinkimo greičio)“, – feisbuke antradienio vakarą rašo G. Valaika.
„Gal per mažai buvo akcentuota, tačiau mažiausiai dėl šitos situacijos galvą sukti gali Palangos ir Skuodo apylinkių gyventojai. Ten kritulių iškris mažiausiai“, – teigia meteorologas.
Orų maišalynė
Anot G. Valaikos, „didžiausia orų maišalynė“ bus Pietryčių Lietuvoje: trečiadienio naktį ir rytą iš pradžių snigs, tada pamažu pereis į šlapdribą ir galop lietų.
„Ketvirtadienį galima lijundra ir tada vėl sniegas. Žodžiu, mišrainė. Kitur šalyje vyraus sniegas ir šlapdriba.
Viskas pasibaigs ketvirtadienio dieną-vakarą (priklausomai nuo regiono). Penktadienis ir šeštadienis turėtų būti be žymesnių kritulių. Kur gausiau prisnigs bus proga švariai išsivalyti“, – prognozuoja G. Valaika.
Meteorologo pateiktuose žemėlapiuose (šaltinis – „meteologix“) – prognozuojamas sniego dangos storis centimetrais ketvirtadienį 8 val. ryte.
