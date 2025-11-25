Iš lenkų – naujausia žinia dėl orų: pasiruoškite

Remiantis lenkų orų modeliais, antradienį vakare (20 val.) šilčiausia turėtų būti centrinėje šalies dalyje, kuri sieks apie 0–1 laipsnį šilumos.
Tuo metu rytinėje šalies dalyje bus apie -1–1 laipsnį. Pietiniuose ir šiauriniuose rajonuose oro temperatūra sieks apie 0–1 laipsnį šilumos. Vakariniuose rajonuose bus apie -1–0 laipsnių, o šiaurės vakaruose termometrų stulpeliai rodys apie -2–(-)1 laipsnį šalčio.
Žymesnių kritulių antradienio vakarą Lietuvoje nenumatoma. Vietomis pasnigti turėtų pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, o šlapios snaigės bei lietus turėtų kristi ir naktį iš antradienio į trečiadienį.
Apie pavojingus orų reiškinius trečiadienį ir ketvirtadienį skelbia meteo.lt Pasidalijo ir orų žemėlapiu.
Dalyje Lietuvos trečiadienį krituliai kris visą dieną
Trečiadienį ryte prognozuojama, kad pietinėje, rytinėje ir centrinėje šalies dalyse bus apie 0-1 laipsnį šilumos.
Tuo metu šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose laikysis apie -2–(-)1 laipsnį šalčio. O šalčiausia bus šiaurės vakariniuose rajonuose – -4–(-3) laipsniai šalčio.
Tiesa, jau trečiadienio rytą krituliai turėtų suintensyvėti, o daugiau pasnigs rytinėje, pietinėje ir šiaurės rytinėje šalies dalyje. Kiek silpniau snigti arba lyti turėtų ir centriniuose rajonuose.
Dienos eigoje krituliai vis labiau plėsis į centrinę ir šiaurinę Lietuvos dalį, kur turėtų snigti, o tuo metu rytinėse ir pietinėse dalyse sniegą jau pakeis lietus.
Dieną pietiniuose ir rytiniuose rajonuose turėtų būti apie 0–1 laipsnį šilumos, centriniuose rajonuose apie -1–0 laipsnių. Tuo metu šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose oro temperatūra bus apie -1 laipsnį šalčio, o vėsiau liks tik Šiaurės Vakarų Lietuvoje – -2–(-)1 laipsnis šalčio.
Trečiadienį vakare (apie 20 val.) šilčiausia turėtų būti rytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse, kur termometrų stulpeliai rodys apie 0–1 laipsnį šilumos.
Centrinėje šalies dalyje bus apie -1–0 laipsnių. Šiauriniuose šalies rajonuose – apie -1 laipsnis šalčio.
Tuo metu pajūryje bus kiek šalčiau – apie -2–(-)1 laipsnis, o šalčiausia turėtų būti šiaurės vakarų rajonuose, kur temperatūra nukris iki -4–(-)2 laipsnių šalčio.
Be to, vakare krituliai kris didelėje Lietuvos dalyje. Prognozuojama, kad pietiniuose ir rytiniuose rajonuose toliau kris lietus. O pietvakarių, centrinėje dalyje šiaurinės ir šiaurės rytinėje dalyje kris sniegas.
Ketvirtadienį vietomis gerokai atšals
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį sniegas turėtų pasiekti ir likusius šiaurinius rajonus, o kai kur sniegas kris ir vakarinėje šalies dalyje.
Ryte numatoma, kad snigti turėtų ties Šiauliais, Šilale, Taurage, Panevėžiu, Kaunu. Tuo metu pietiniuose rajonuose iškris lietus, o kritulių neturėtų būti tik ties Vilniumi.
Prognozuojama, kad tuo metu pietinėje ir rytinėje dalyje oro temperatūra bus apie 0-2 laipsnius šilumos. Centrinėje šalies dalyje laikysis -1–0 laipsnių, šiaurėje bus apie -2–(-)1 laipsnį šalčio, o ties pajūriu – apie -1 laipsnis šalčio.
Kiek mažiau snigti turėtų dienos metu. Tiesa, galiausiai kritulių neišvengs ir rytiniai šalies rajonai, kur turėtų kristi lietus, o panašūs orai turėtų laikytis kone visą dieną.
Dienos metu prognozuojama, kad pietiniuose ir rytiniuose rajonuose bus apie 1-2 laipsnius šilumos. Centriniuose rajonuose bus apie 0 laipsnių, o šiauriniuose apie -1–0 laipsnių.
Kiek atšils ir Vakarų Lietuvoje, kur bus apie 0–1 laipsnis šilumos, o kiek šalčiau bus Šiaurės Vakarų Lietuvoje, kur bus apie-2–(-)1 laipsnis šalčio.
Tik vakare, pasak lenkų orų radarų, krituliai atsikraus iš šalies, o nežymiai pasnigti vietomis gali tik dalyje pietinių, centrinių ir rytinių šalies rajonų.
Rytų Lietuvoje laikysis apie -1–1 laipsnis, pietinėje šalies dalyje bus -1–0 laipsnių, centriniuose rajonuose bus apie -1 laipsnis šalčio, o vakariniuose rajonuose laikysis apie -1–1 laipsnis.
Tiesa, gerokai šalčiau bus ties Pagėgiais ir Vilkyškiais, kur termometrų stulpeliai nukris net iki -8–(-)5 laipsnių šalčio. Panašūs orai laikysis ir ties Karklėnais bei Kelme, o prie pat pasienio su Latvija šalies šiaurėje taip pat gali nukristi iki -5 laipsnių šalčio.
Taip pat prognozuojama, kad ketvirtadienio vakarą šie šaltesni orai vis labiau slinks ties centrine šalies dalimi.
Penktadienis pajūryje šiltesnis nei likusioje šalyje
Penktadienį ryte neigiama oro temperatūra turėtų laikytis beveik visoje Lietuvoje. Štai rytiniuose ir centriniuose šalies rajonuose prognozuojama, kad bus apie -2–(-)1 laipsnis šalčio.
Tuo metu pietiniuose rajonuose atšals ir iki -3–(-)1 laipsnio šalčio. Vėsu bus ir šalies šiaurėje, kur orai laikysis ties -2(-)1 laipsniu šalčio, tiesa, pačiuose šiauriausiuose rajonuose, prie pasienio su Latvija bus apie -1–0 laipsnių. Gerokai šilčiau bus tik Vakarų Lietuvoje, kur oro temperatūra sieks apie 0–4 laipsnius šilumos.
Dienos metu centriniuose, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose bus apie -2–(-)1 laipsnį šalčio. O Vakarų Lietuvoje bus apie 0–4 laipsniai šilumos.
Penktadienio vakarą orai turėtų išlikti panašūs. Pietiniuose, rytiniuose, centriniuose rajonuose bus apie -2–(-)1 laipsnis šalčio. Kiek atšils dalyje šiaurės Lietuvos, kur temperatūra svyruos nuo 0 iki 1 laipsnio šilumos.
Tuo metu Vakarų Lietuvoje termometrų stulpeliai taip pat išliks šilti ir rodys apie 0–4 laipsnius šilumos.
Nežymūs krituliai penktadienį prognozuojami šiaurinėje Lietuvos dalyje, daugiausiai lietus.
Šeštadienio vakaras kiek ramesnis
Šeštadienį ryte šalta turėtų būti visoje šalyje. Pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatoma, kad oro temperatūra bus nuo -1 iki 0 laipsnių. Kiek šalčiau bus šalies centre – nuo -3 iki -1 laipsnio šalčio.
Dar vėsiau turėtų būti Šiaurės Lietuvoje – -4–(-)2 laipsniai šalčio, panašūs orai turėtų būti ir šiaurės vakarinėje šalies dalyje, o pajūryje prognozuojama, kad termometrų stulpeliai rodys -3–(-)1 laipsnis šalčio.
Dieną numatoma, kad pietiniuose ir rytiniuose rajonuose atšils, o temperatūra sieks nuo 0 iki 1 laipsnio šilumos. Panašiai bus ir centriniuose šalies rajonuose. Tuo metu šiaurinėje šalies dalyje laikysis apie -1 laipsnis šalčio, o pajūryje prognozuojama, kad bus apie 0-1 laipsnis šilumos.
Šeštadienio vakaras taip pat neturėtų būti vėsus. O daugumoje rajonų turėtų būti apie 0-1 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną šiek tiek pasnigti gali dalyje vakarinių rajonų. Tuo metu vakare prognozuojama, kad šlapios snaigės ir lietus turėtų iškristi vakariniuose, šiauriniuose ir centriniuose rajonuose.
