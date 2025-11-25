 
Žiemos stichijos Lietuvai smogs vis labiau – užgrius ne tik sniegas: sinoptikai įspėja, kam ruoštis

2025-11-25 06:01 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-25 06:01

Žiema šiemet į Lietuvą atėjo anksčiau, ir, regis, niekur neketina trauktis. Sinoptikai perspėja, kas šalyje laukia artimiausiomis dienomis. 

2

Pateikiame naujausią sinoptikų prognozę:

Antradienio dieną pietrytiniuose rajonuose pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur plikledis. Vėjas pietryčių, rytų, pereinantis į šiaurės rytų, 5–10 m/s. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos.

Trečiadienį daug kur numatomi krituliai, vyraus sniegas. Kai kur snigs smarkiai. Vietomis formuosis šlapio sniego apdraba, lijundra, plikledis. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s.  Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.

Ketvirtadienį daugelyje rajonų krituliai, vyraus sniegas, šlapdriba. Naktį vietomis snigs smarkiai, formuosis šlapio sniego apdraba, plikledis, galima lijundra. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, pereinantis į pietvakarių, 5–10 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, pajūryje iki 5 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Lapkričio 24 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 47 cm per parą.

Numatomas vandens lygio svyravimas.

Nedideli vandens telkiniai gali būti pasidengę plona ledo danga, lipti ant jos labai pavojinga!

Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!

Vandens temperatūra upėse – 0–8, ežeruose – 3–7, Kuršių mariose – 2–3, Baltijos jūroje – 4–5 laipsniai šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Į viršų