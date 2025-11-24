 
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Žiemiški orai smogs kaip reikiant: sinoptikai praneša apie pavojingus reiškinius

2025-11-24 06:43 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-24 06:43

Sinoptikai perspėja: susidursime su itin pavojingomis sąlygomis – kai kur formuosis plikledis, o vietomis gali užklupti lijundra. Gyventojai ir vairuotojai raginami išlikti budrūs.

Sinoptikai perspėja: susidursime su itin pavojingomis sąlygomis – kai kur formuosis plikledis, o vietomis gali užklupti lijundra. Gyventojai ir vairuotojai raginami išlikti budrūs.

0

Šiandien vietomis nedidelis sniegas. Kai kur plikledis, galima lijundra. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas. Temperatūra nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos.

Antradienio naktį daug kur, dieną vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur plikledis. Vėjas pietryčių, rytų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.

Trečiadienį daug kur krituliai, vyraus sniegas. Kai kur plikledis, galima lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos.

Hidrologinė situacija

Lapkričio 21 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 66 cm per parą.

Numatomas tolesnis nežymus vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 2–8, ežeruose – 3–8, Kuršių mariose – 6–7, Baltijos jūroje – 5–7 laipsniai šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

