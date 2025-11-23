Žiemiški orai smogs iš peties – užgrius ne tik sniegas: sinoptikai perspėja dėl pavojingų dienų

Pateikiame naujausią orų prognozę:
Pirmadienio naktį daug kur numatomas sniegas. Kai kur plikledis, galima lijundra. Rytą vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas. Temperatūra 2–7 laipsniai šalčio, kai kur apie 0 laipsnių. Dieną vietomis nedidelis sniegas. Kai kur plikledis, galima lijundra. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas. Temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Antradienio naktį daug kur, dieną vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur plikledis. Vėjas pietryčių, rytų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Pirmasis sniegas Lietuvoje 2025-11-17(33 nuotr.)
Trečiadienį daug kur krituliai, vyraus sniegas. Kai kur plikledis, galima lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 21 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 66 cm per parą.
Numatomas tolesnis nežymus vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 2–8, ežeruose – 3–8, Kuršių mariose – 6–7, Baltijos jūroje – 5–7 laipsniai šilumos.
