Žiemiški orai grįžta su trenksmu: pasiruoškite

Lietuvoje ateinančią naktį palis. Kai kur formuosis plikledis, rūkas. Vėjas vakarinių krypčių, 3–8 m/s, pajūryje iki 12 m/s. Temperatūra nuo 0 pajūryje iki 5 laipsnių šalčio Varėnoje.
Dieną vietomis krituliai, vyraus sniegas. Kai kur plikledis. Vėjas pūs besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. O temperatūra nuo 0 Druskininkuose iki 6 šilumos Klaipėdoje.
Pirmadienį daugelyje rajonų numatomas sniegas, dieną nedidelis. Kai kur plikledis. Temperatūra naktį 0–2 laipsniai šalčio, dieną nuo 1 iki 3 šilumos.
Antradienį Lietuvoje išsilaikys panašūs orai.
Orai Europoje
Orus Europoje rytoj lems viena didelė ištęstos formos aukšto slėgio sritis ir žemo slėgio sritys aplink ją.
Nuo Suomijos per Baltijos regioną, Vokietiją, Šveicariją iki Viduržemio jūros pakrančių nusidrieks gana giedrų orų juosta. Labiau apniukę bus Lenkijoje, Ukrainoje, Bulgarijoje.
Vis dar labai šilta Portugalijoje, Ispanijoje – rytoj įdienojus 16–17 laipsnių. Tačiau Romoje tesušils iki 9, Paryžiuje – iki 8 laipsnių šilumos. Londone rytoj +10-imt, o Berlyne vos vienas laipsnis šilumos. Tuo tarpu Varšuvoje – irgi vienas laipsnis, bet jau šalčio. Rygoje rytoj dieną +3
