 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiemiški orai grįžta su trenksmu: pasiruoškite

2025-11-22 20:47 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-22 20:47

Artėjanti naktis Lietuvoje bus pavojingai slidi – plikledis formuosis didesnėje šalies dalyje. Sekmadienį vyraus sniegas, pirmadienį taip pat daugelį rajonų nuklos sniegas. Daugiau apie orus kalbėjo Naglis Šulija.

Artėjanti naktis Lietuvoje bus pavojingai slidi – plikledis formuosis didesnėje šalies dalyje. Sekmadienį vyraus sniegas, pirmadienį taip pat daugelį rajonų nuklos sniegas. Daugiau apie orus kalbėjo Naglis Šulija.

REKLAMA
1

Lietuvoje ateinančią naktį palis. Kai kur formuosis plikledis, rūkas. Vėjas vakarinių krypčių, 3–8 m/s, pajūryje iki 12 m/s. Temperatūra nuo 0 pajūryje iki 5 laipsnių šalčio Varėnoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dieną vietomis krituliai, vyraus sniegas. Kai kur plikledis. Vėjas pūs besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. O temperatūra nuo 0 Druskininkuose iki 6 šilumos Klaipėdoje.

REKLAMA
REKLAMA

 

Pirmadienį daugelyje rajonų numatomas sniegas, dieną nedidelis. Kai kur plikledis. Temperatūra naktį 0–2 laipsniai šalčio, dieną nuo 1 iki 3 šilumos.

REKLAMA

Antradienį Lietuvoje išsilaikys panašūs orai.

Orai Europoje

 

Orus Europoje rytoj lems viena didelė ištęstos formos aukšto slėgio sritis ir žemo slėgio sritys aplink ją.

Nuo Suomijos per Baltijos regioną, Vokietiją, Šveicariją iki Viduržemio jūros pakrančių nusidrieks gana giedrų orų juosta. Labiau apniukę bus Lenkijoje, Ukrainoje, Bulgarijoje.

Vis dar labai šilta Portugalijoje, Ispanijoje – rytoj įdienojus 16–17 laipsnių. Tačiau Romoje tesušils iki 9, Paryžiuje – iki 8 laipsnių šilumos. Londone rytoj +10-imt, o Berlyne vos vienas laipsnis šilumos. Tuo tarpu Varšuvoje – irgi vienas laipsnis, bet jau šalčio. Rygoje rytoj dieną +3

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sniegas (nuotr. BNS Foto, skaitytojų)
Sinoptikai skelbia naujausią orų prognozę: užgrius tikra žiema (15)
Žiema (nuotr. S. Žiūros
Aiškėja žiemos orai: ar Kalėdos bus baltos ir šaltos? (4)
Sniegas (nuotr. BNS Foto, skaitytojų)
Žinoma sinoptikė įspėja – Lietuvoje įsivyravo Talat ciklonas: štai kur smogs bjaurūs orai (1)
Sniegas (nuotr. BNS Foto, skaitytojų)
Lenkai skambina pavojaus varpais: vietomis prisnigti gali iki 20 centimetrų – o kas laukia Lietuvoje? (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų