Žinoma sinoptikė įspėja – Lietuvoje įsivyravo Talat ciklonas: štai kur smogs bjaurūs orai

Specialistės įžvalgomis, naktį į Baltijos jūrą ateis ciklonas Talat, kuris judės į šiaurės rytus, o Lietuva atsidurs jo pakraščiuose – iš pradžių rytinėje, o dieną pietrytinėje ir pietinėje ciklono dalyje.
„Jau šiąnakt centrinę Baltiją su banguotu atmosferos frontu pasieks ciklonas, vardu Talat, stiprės ir keliaus į šiaurės rytus.
Rytinė Baltijos pakrantė ir Lietuva naktį bus rytinėje, o dieną jau pietrytinėje, pietinėje jo dalyje“, – rašė ji.
Pasak sinoptikės, stiprėjantis vėjas ir audringiausi gūsiai bus prie jūros, prie pajūrio daugiausia kritulių gaus vakarų Lietuva, nors nakties pradžioje sniego gali pasitaikyti ir šiaurėje.
„Stiprės vėjas, audringesni gūsiai bus vakariniam pakraštyje ir Baltijos jūroje.
Atmosferos frontas „priglus“ prie mūsų pajūrio, tad daugiausia kritulių sulauks vakarinis Lietuvos pakraštys, tiesa, nakties pradžioje ir šiauriniuose rajonuose gali pasnigti“, – teigė E. Latvėnaitė.
Orų prognozė savaitei
Penktadienį, lapkričio 21 d., protarpiais krituliai, vėl daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose-naktį vyraus šlapdriba su lietumi, dieną jau daugiausia lietus su viena kita – šlapia snaige kris. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas pietinių krypčių, įdienojus vakariniuose rajonuose, vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai iki 14 m/s, pajūryje gūsiai 15–19 m/s. Naktį –2 –1°C, šalčiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose 2–4°C, dieną 1–3°C, pajūryje 4–6°C.
Šeštadienį, lapkričio 22 d., nedideli krituliai pajūryje ir pačiam vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke- naktį daugiausia šlapdriba, dieną daugiausia lietus. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas naktį vakarų, dieną pietvakarių 4–8 m/s, pajūryje 7–12 m/s. Naktį nuo 0 iki –4°C, šilčiausia pajūryje 1–3°C, dieną 2–4°C, pajūryje apie 5–6°C.
Sekmadienį, lapkričio 23-osios naktį nedideli krituliai pajūryje ir pačiam vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke, o pavakare jau gali pasnigti pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Naktį ir rytą plikledis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s, pajūryje pietvakarių 6–11 m/s. Naktį –1–5°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 0–2°C, dieną 1–4°C, šilčiausia vakariniam pakraštyje ir pajūryje.
Pirmadienį, lapkričio 24-osios naktį daug kur pasnigs, plikledis, dieną protarpiais mišrūs krituliai, dienos pradžioje šiauriniuose rajonuose daugiausia sniegas, pajūryje daugiausia lietus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietvakarių 5–10 m/s. Naktį –1–4°C, pajūryje apie 0–2°C, dieną 0–2°C, pajūryje 3–5°C.
Antradienį, lapkričio 25-osios naktį be ženklesnių kritulių, plikledis, rytą ir dieną gausoki krituliai, daugiausia sniegas, be ženklesnių kritulių gali būti tik vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas rytų, pietryčių 4–8 m/s. Naktį –2–6°C, dieną nuo 2 iki –1°C, šalčiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose.
Trečiadienį, lapkričio 26-osios naktį pasnigs pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose, rytą daug kur rūkai nusidrieks, dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį nuo 0 iki –2°C, dieną 0–2°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 27-osios naktį be kritulių, dienos pradžioje palis pajūryje, vėliau jau gausoki krituliai (sniegas su šlapdriba maišysis, vakariniuose rajonuose daugiausia lietus kris) iš vakarų plėsis tolyn per Lietuvą. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį –1–6°C, dieną nuo 2 iki –2°C, pajūryje 3–5°C.
Penktadienį, lapkričio 28-osios naktį dar gausoki, visokie krituliai kris, dieną vėl be ženklesnių kritulių. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį minus 1-3°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 0–2°C, pajūryje plius 3–5°C, dieną 2–4°C, pajūryje 5–7°C
