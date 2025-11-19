Naglis Šulija dėl orų siunčia žinią: štai kas laukia artimiausią parą

Anot jo, Lietuvos link dabar plaukia oras iš centrinės Europos. Jis nėra labai šiltas, bet nebus ir šaltas. Žemiausia temperatūra naktį bus 1–3 laipsniai šalčio, tiktai prie pat jūros bus menka šiluma, dieną temperatūra kils iki 1–3 laipsnių šilumos, kur nors galbūt vos daugiau.
„Kitaip tariant, kol kas – nieko nauja. Artimiausią parą debesuotumas bus nepastovus, naktį palis kai kur šalies vakaruose, dieną negausių mišrių kritulių bus daug kur“, – sako sinoptikas.
Pirmasis sniegas Lietuvoje 2025-11-17(33 nuotr.)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Naktį ir rytą daug kur plikledis. Žemiausia temperatūra naktį apie 1–3 laipsnius šalčio, dieną bus iki 1–3 šilumos.
„Taigi, rytoj baisioji žiema negresia. Bet gal ji ateis penktadienį? Penktadienį bus debesuoti, kai kur kai kada su pragiedruliais orai“, – nurodo N. Šulija.
Naktį daug kur, dieną vietomis bus negausių kritulių – ir šlapių snaigių, ir lietaus. Naktį oro temperatūra bus apie 0 laipsnių, dieną temperatūra kils iki 2–4 laipsnių šilumos.
Savaitgalio orai
O šeštadienį vyraus vidutinis vakarinių krypčių vėjas, kai kur bus negausių mišrių kritulių. Naktį oro temperatūra vėl apie 0, dėl to kai kur bus plikledžio, dieną šils iki 2–4 laipsnių šilumos.
Niekuo nenustebins ir sekmadienis.
„Ką gi, apibendrinkime. Nei užpoliarinis speigas, nei sniego pusnys mums negresia – nei šią savaitę, nei kitą. Orai bus įprasti – tai neabejotinai puiki žinia“, – pabrėžia sinoptikas.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA