 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija įspėja dėl artimiausios nakties: ragina 1 regioną ruoštis

2025-11-18 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-18 17:55

Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti, kai kada su pragiedruliais ir saule orai, būta ir menkų kritulių. Artimiausią naktį kritulių bus daug kur, tai bus ir lietus, ir drėgnas sniegas. Vakarų Lietuvoje gali drėbtelėti ir smarkokai. Dieną irgi daug kur krituliai, vyraus negausus lietus, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti, kai kada su pragiedruliais ir saule orai, būta ir menkų kritulių. Artimiausią naktį kritulių bus daug kur, tai bus ir lietus, ir drėgnas sniegas. Vakarų Lietuvoje gali drėbtelėti ir smarkokai. Dieną irgi daug kur krituliai, vyraus negausus lietus, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

REKLAMA
2

Lietuvoje nusistovėjo vėsūs orai. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 1 – 3 laipsniai šilumos, rytuose vietomis iki 2 šalčio (ten galimas ir plikledis), prie jūros bus iki 4 šilumos. Dieną oras sušils iki 2 – 4, vietomis 5 – 6 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, permainų kol kas nedaug. Artimiausią parą vyraus debesuoti, kai kur, kai kada su pragiedruliais orai, ir naktį, ir dieną daug kur bus visokių kritulių. Naktį šalies vakaruose jie gali būti gausoki“, – sako N. Šulija.

REKLAMA
REKLAMA

Naktį vyraus 1 3, prie jūros 4 laipsniai šilumos, rytuose iki 2 šalčio, dieną vyraus 2 – 4, kai kur iki 5 – 6 laipsnių šilumos.

REKLAMA

Pirmasis sniegas Lietuvoje 2025-11-17
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pirmasis sniegas Lietuvoje 2025-11-17

Vis daugiau užuominų į žiemą

O ketvirtadienį debesuotumas bus įvairus ir permainingas, ir naktį, ir dieną vietomis negausūs krituliai, naktį ir rytą daug kur plikledis. Žemiausia temperatūra naktį 1 – 3 laipsniai šalčio, prie pat jūros menka šiluma, dieną šils iki 1 – 3, prie pat jūros 6 laipsnių šilumos.

Penktadienį vietomis, daugiausia šalies vakaruose ir šiaurėje, bus mišrių kritulių. Be to bus vėjuota, pajūrį taršys rimta vėlyvojo rudens audra. Oro temperatūra bus panaši kaip ir ketvirtadienį.

„Ką gi, kol kas – įprasti šiam metų laikui orai, bet kartu bus aišku, kad užuominų į būsimą žiemą dabar bus vis daugiau“ , – sako sinoptikas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Laukia pavojingi reiškiniai – gatvės virs čiuožyklomis: „Jau tikrai nebe ruduo“ (nuotr. Fotobankas)
Laukia pavojingi reiškiniai – gatvės virs čiuožyklomis: „Jau tikrai nebe ruduo“ (1)
Pavojingos orų sąlygos, plikledis (tv3.lt koliažas)
Neįtikėtina – Lietuvos žemę nuklojo sniegas, o sinoptikai įspėja: „Būkite atsargūs“ (2)
Naglis Šulija (tv3.lt koliažas)
Naglis Šulija pateikia naujausią orų prognozę: turi ir gerą, ir blogą žinią (4)
Audra Lietuvoje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Sinoptikai turi blogų žinių: netrukus orai kaip reikiant subjurs (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų