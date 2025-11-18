Naglis Šulija įspėja dėl artimiausios nakties: ragina 1 regioną ruoštis

Lietuvoje nusistovėjo vėsūs orai. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 1 – 3 laipsniai šilumos, rytuose vietomis iki 2 šalčio (ten galimas ir plikledis), prie jūros bus iki 4 šilumos. Dieną oras sušils iki 2 – 4, vietomis 5 – 6 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, permainų kol kas nedaug. Artimiausią parą vyraus debesuoti, kai kur, kai kada su pragiedruliais orai, ir naktį, ir dieną daug kur bus visokių kritulių. Naktį šalies vakaruose jie gali būti gausoki“, – sako N. Šulija.
Naktį vyraus 1 3, prie jūros 4 laipsniai šilumos, rytuose iki 2 šalčio, dieną vyraus 2 – 4, kai kur iki 5 – 6 laipsnių šilumos.
Pirmasis sniegas Lietuvoje 2025-11-17(33 nuotr.)
Vis daugiau užuominų į žiemą
O ketvirtadienį debesuotumas bus įvairus ir permainingas, ir naktį, ir dieną vietomis negausūs krituliai, naktį ir rytą daug kur plikledis. Žemiausia temperatūra naktį 1 – 3 laipsniai šalčio, prie pat jūros menka šiluma, dieną šils iki 1 – 3, prie pat jūros 6 laipsnių šilumos.
Penktadienį vietomis, daugiausia šalies vakaruose ir šiaurėje, bus mišrių kritulių. Be to bus vėjuota, pajūrį taršys rimta vėlyvojo rudens audra. Oro temperatūra bus panaši kaip ir ketvirtadienį.
„Ką gi, kol kas – įprasti šiam metų laikui orai, bet kartu bus aišku, kad užuominų į būsimą žiemą dabar bus vis daugiau“ , – sako sinoptikas.
Šaltinis:
tv3.lt
