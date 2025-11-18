Sinoptikė įspėja: artėja tikra žiema, štai kada bus dar šalčiau

Pasak sinoptikės, į Europą iš šiaurės plūstantys ciklonai atneš vėsesnį ir drėgną orą, kuris dar labiau stiprės prisijungus vakariniams ciklonams.
„Didžiąją dalį Europos, nuo poliarinių platumų iki Viduržemio jūros, užguls ciklonų sistema. Vėliau dar ir iš vakarų ciklonai prisijungs.
Šaltas poliarinių platumų oras vis tolyn į pietus brausis, tad daug kur, ne tik pas mus, laukia ir šaltoki ir su darganom orai“, – rašė ji.
Sugrįš stipresni vėjai
E. Latvėnaitė dalijosi, kad savaitės pradžioje bus stiprus ir žvarbus vėjas, o nuo sekmadienio dienos vėl grįš stipresnis vėjas ir lietingi, darganoti orai.
„Savaitės pradžioje pas mus dar stiproki ir žvarboki vėjai pūs. Ramesnis, sausesnis turėtų būti šeštadienis ir sekmadienio naktis.
Pagal dabartinius duomenis jau sekmadienio dieną ir kitos savaitės pradžioje vėl ne tik stipresnių vėjų, bet ir didesnių darganų sulauksim“, – teigė specialistė.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, lapkričio 18 d., protarpiais krituliai, gausesni naktį, daugiausia vakariniuose rajonuose – šlapdriba su sniegu maišysis, pajūryje lietus su šlapdriba kris. Naktį ir rytą kai kur plikledis. Vėjas vakarų, pietvakarių, pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s, naktį ir dienos pradžioje gūsiai 15 m/s, pajūryje 16–18 m/s. Oro temperatūra naktį –2–2°C, šilčiausia pajūryje 4–6°C, dieną 1–3°C, šilčiausia pajūryje 4–6°C.
Trečiadienį, lapkričio 19 d., protarpiais mišrūs krituliai, naktį daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, vyraus sniegas ir šlapdriba, tik pajūryje lietus su šlapdriba maišysis, dieną jau daug kur ir gausesni krituliai j, daugiausia lietus kartais su silpna šlapdriba maišysis, tik rytiniuose rajonuose vyraus didesnė šlapdriba. Naktį daug kur plikledis. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį –1–3°C, šilčiausia vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje 0–2°C, dieną 1–3°C, pajūryje apie 4–6°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 20-osios naktį be ženklesnių kritulių, plikledis, dieną protarpiais nedideli krituliai, vyraus šlapdriba, sniegas, jau daugiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių naktį 7–12 m/, dieną 5–10 m/s. Naktį –1–5°C, dieną 1–3°C.
Penktadienį, lapkričio 21-osios naktį šiek tiek pasnigs, tik pajūryje lietus su šlapdriba maišysis, kai kur plikledis, dieną gali šiek tiek palyti pajūryje. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 0–2°C, pajūryje 1–3°C, dieną –1–3°C, pajūryje 4–6°C.
Šeštadienį, lapkričio 22 d., be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį nuo 0– iki –5°C, šalčiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną plius 1–3°C, pajūryje apie plius 5°C.
Sekmadienį, lapkričio 23-osios naktį dar be kritulių, rūkai nusidrieks, dieną jau gausokų kritulių galim sulaukti – pradžioje sniegas ir šlapdriba, vėliau jau lietus vyraus. Galima lijundra. Vėjas rytų, pietryčių naktį 7–12 m/s, rytą ir dieną gūsiai 15–20 m/s. Naktį –2–6°C, dieną 1–4°C.
Pirmadienį, lapkričio 24 d., gausokas lietus, tik vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose popietę vėl šlapdriba drėbs. Vėjas rytų, pietryčių 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s. Naktį ir dieną 1–4°C.
Antradienį, lapkričio 25-osios naktį be ženklesnių kritulių, dieną vėl gausoki krituliai – daugiausia lietus, tik vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose vėl šlapdriba kris. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Naktį nuo 0 iki –4°C, dieną 1–6°C, šilčiausia pietiniuose rajonuose
