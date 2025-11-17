 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Maskva jau kažką sugalvojo“: įspėja apie realią karo grėsmę Europai

2025-11-17 20:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 20:35

Rusijos veiksmai Europoje jau peržengė įprastos įtampos ribas – ekspertas perspėja, kad Maskva vykdo hibridinį karą ir gali smogti be jokio įspėjimo. Karo analitikas Ivanas Stupakas sako, kad Kremlius jau pasirengęs naujam konflikto etapui, o Europa galbūt išgyvena paskutines taikias dienas, skelbia UNIAN.

Rusijos veiksmai Europoje jau peržengė įprastos įtampos ribas – ekspertas perspėja, kad Maskva vykdo hibridinį karą ir gali smogti be jokio įspėjimo. Karo analitikas Ivanas Stupakas sako, kad Kremlius jau pasirengęs naujam konflikto etapui, o Europa galbūt išgyvena paskutines taikias dienas, skelbia UNIAN.

24

„Rusijai tai, ką ji dabar daro Europoje, jau yra karas. Asimetrinis, hibridinis – vadinkite tai kaip norite, bet jis tęsiasi“, – sakė analitikas.

Jis pažymėjo, kad Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas dažnai remiasi žymaus teoretiko Georgijaus Issersono darbais. Anot I. Stupako, tai patvirtina faktą, kad šiuolaikinė Rusijos strategija grindžiama koncepcija, pagal kurią priešas į konfliktą įtraukiamas nepastebimai ir palaipsniui.

„Kadaise buvo toks sovietinis karo teoretikas Georgijus Issersonas. Jis dirbo dar ketvirtajame dešimtmetyje, buvo represuotas. Įdomu tai, kad jo darbais labai aktyviai savo darbuose remiasi Rusijos Generalinio štabo vadovas Gerasimovas. Ir šis teoretikas laikėsi nuomonės, jog karai neskelbiami – karai prasideda“, – sakė I. Stupakas.

„Rusija kažką sugalvojo“

Analitikas įsitikinęs, kad viskas, kas dabar vyksta Europoje, jau yra karo dalis. Pasak jo, kol kas tai nėra toks karas kaip Ukrainoje, kur bombarduojami miestai ir naudojama sunkioji artilerija.

Tačiau, pabrėžė ekspertas, Rusijai visa tai, ką ji daro, yra karas, vykdomas kitais, ypač asimetriniais, metodais. Kol kas nežinoma, ar Europoje prasidės klasikinis karas, ir jei taip – ar šiais, ar kitais metais.

Karo ekspertas taip pat atkreipė dėmesį į Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso pareiškimą, jog Europa galbūt gyvena savo „paskutinę taikią vasarą“.

„Ar tai tik retorinė figūra, dar nežinome, tačiau akivaizdu, kad Rusija kažką sugalvojo“, – pabrėžė I. Stupakas.

Ukrainos kariai Časiv Jare (nuotr. SCANPIX)
Ukraina ruošia žmones ir ekonomiką „amžinam karui“ su Rusija (5)
Korupcijos skandalas Ukrainoje: Zelenskis skelbia visų įmonių patikrą (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Korupcijos skandalas Ukrainoje: Zelenskis skelbia visų įmonių patikrą (206)
Įvertino Europos pajėgumus kariauti su Rusija – štai ką išskyrė (tv3.lt koliažas)
„Mėsa prieš technologiją yra bevertė“ – įvertino, kiek Europa pajėgi kariauti su Rusija (69)
Karo žiaurumai nepasiliko fronte: štai ką veikia Rusijos kariai, sugrįžę iš Ukrainos (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Karo žiaurumai nepasiliko fronte: štai ką veikia Rusijos kariai, sugrįžę iš Ukrainos (171)

Zoja
Zoja
2025-11-17 20:49
Perfrazuočiau tuos teoretikus.Rusijos karai ne prasideda, jie tiesiog niekad nesibaigia,žinom, gyvenom toje ideologijoje.Viena smulkmena - nebeturi žmonių, ir nebeturi ko valgyti( kaip visada).Gal derasi su Trump, kad duotų kulšelių.
Atsakyti
2025-11-17 21:01
pradėjo SSSR kartu su Vokietiją 1 rugsėjo 1939m. užpuolusiais lenkiją. O paskui vienas banditas Hitleris išdavė kitą banditą draugelį Staliną, užpuolėSSSR. Karus pradeda banditai, šizikai. Toks pat ir fiureris pukias.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (24)
