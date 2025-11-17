„Maskva jau kažką sugalvojo“: įspėja apie realią karo grėsmę Europai

„Rusijai tai, ką ji dabar daro Europoje, jau yra karas. Asimetrinis, hibridinis – vadinkite tai kaip norite, bet jis tęsiasi“, – sakė analitikas.
Jis pažymėjo, kad Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas dažnai remiasi žymaus teoretiko Georgijaus Issersono darbais. Anot I. Stupako, tai patvirtina faktą, kad šiuolaikinė Rusijos strategija grindžiama koncepcija, pagal kurią priešas į konfliktą įtraukiamas nepastebimai ir palaipsniui.
„Kadaise buvo toks sovietinis karo teoretikas Georgijus Issersonas. Jis dirbo dar ketvirtajame dešimtmetyje, buvo represuotas. Įdomu tai, kad jo darbais labai aktyviai savo darbuose remiasi Rusijos Generalinio štabo vadovas Gerasimovas. Ir šis teoretikas laikėsi nuomonės, jog karai neskelbiami – karai prasideda“, – sakė I. Stupakas.
„Rusija kažką sugalvojo“
Analitikas įsitikinęs, kad viskas, kas dabar vyksta Europoje, jau yra karo dalis. Pasak jo, kol kas tai nėra toks karas kaip Ukrainoje, kur bombarduojami miestai ir naudojama sunkioji artilerija.
Tačiau, pabrėžė ekspertas, Rusijai visa tai, ką ji daro, yra karas, vykdomas kitais, ypač asimetriniais, metodais. Kol kas nežinoma, ar Europoje prasidės klasikinis karas, ir jei taip – ar šiais, ar kitais metais.
Karo ekspertas taip pat atkreipė dėmesį į Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso pareiškimą, jog Europa galbūt gyvena savo „paskutinę taikią vasarą“.
„Ar tai tik retorinė figūra, dar nežinome, tačiau akivaizdu, kad Rusija kažką sugalvojo“, – pabrėžė I. Stupakas.
