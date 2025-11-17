Sankcijos kirto skaudžiai: Rusijos naftos kainos grimzta į rekordines žemumas

Rusijos nafta toliau pinga dėl sumažėjusios paklausos Indijoje ir Kinijoje, kurią lėmė JAV sankcijos prieš „Rosneft“ ir „Lukoil“, rašo „The Moscow Times“.
„Urals“ rūšies naftos – pagrindinės Rusijos naftos eksportuotojų prekės – kaina praėjusios savaitės pabaigoje, išsiunčiant iš Novorosijsko uosto, nukrito iki 36,61 JAV dolerio už barelį, skelbia „Bloomberg“.
Iki JAV sankcijų Rusijos nafta Rusijos uostuose buvo parduodama 12-13 JAV dolerių (apie 10-11 eurų) pigiau nei „Brent“. Tačiau nuo to laiko skirtumas tarp „Urals“ ir „Brent“ kainų smarkiai išaugo ir artėja prie 40 JAV dolerių (apie 34,5 eurų) už barelį – tiek buvo fiksuota 2023 m. pradžioje.
Artėja „Rosneft“ ir „Lukoil“ sandorių užbaigimo terminas
Rusijos nafta pinga artėjant lapkričio 21 d. – terminui, iki kurio turi būti užbaigti visi „Rosneft“ ir „Lukoil“ sandoriai.
Penki didžiausi Indijos naftos perdirbimo gamintojai, kurie iš Rusijos pirkdavo apie 1 mln. barelių per dieną – „Reliance Industries“, „Bharat Petroleum“, „Hindustan Petroleum“, „Mangalore Refinery and Petrochemicals“ ir „HPCL-Mittal Energy“ – jau atsisakė partijų, kurios turėtų būti pristatytos po galutinio sankcijų įsigaliojimo.
„Boikotą“ tiesioginiams pirkimams iš „Lukoil“ ir „Rosneft“ taip pat paskelbė Kinijos valstybinės įmonės „Sinopec“ ir „PetroChina“ bei kelios mažos privačios naftos perdirbimo gamyklos.
„Rystad Energy“ vertinimu, šis „pirkėjų streikas“ paveikė beveik 45 proc. Rusijos naftos eksporto į Kiniją.
Dėl to naftos eksportuotojai kaupia neparduotus kiekius, kurie laikomi tanklaiviuose, paverstuose plaukiojančiais sandėliais.
„JPMorgan“ skaičiavimu, jūroje „įstrigo“ apie trečdalis Rusijos naftos eksporto – maždaug 1,4 mln. barelių per dieną.
