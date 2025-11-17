 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Sankcijos kirto skaudžiai: Rusijos naftos kainos grimzta į rekordines žemumas

2025-11-17 18:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 18:27

JAV sankcijos smogia Rusijos energetikos sektoriui: dėl Indijos ir Kinijos atsitraukimo „Urals“ naftos kaina smuko iki vos 36 JAV dolerių (maždaug 31 euro) už barelį, o Maskva ruošiasi dar vienam biudžeto smūgiui, nes pirkėjai masiškai vengia „Rosneft“ ir „Lukoil“ produkcijos.

Sankcijos kirto skaudžiai: Rusijos naftos kainos grimzta į rekordines žemumas (nuotr. SCANPIX)

JAV sankcijos smogia Rusijos energetikos sektoriui: dėl Indijos ir Kinijos atsitraukimo „Urals“ naftos kaina smuko iki vos 36 JAV dolerių (maždaug 31 euro) už barelį, o Maskva ruošiasi dar vienam biudžeto smūgiui, nes pirkėjai masiškai vengia „Rosneft“ ir „Lukoil“ produkcijos.

3

Rusijos nafta toliau pinga dėl sumažėjusios paklausos Indijoje ir Kinijoje, kurią lėmė JAV sankcijos prieš „Rosneft“ ir „Lukoil“, rašo „The Moscow Times“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Urals“ rūšies naftos – pagrindinės Rusijos naftos eksportuotojų prekės – kaina praėjusios savaitės pabaigoje, išsiunčiant iš Novorosijsko uosto, nukrito iki 36,61 JAV dolerio už barelį, skelbia „Bloomberg“.

Iki JAV sankcijų Rusijos nafta Rusijos uostuose buvo parduodama 12-13 JAV dolerių (apie 10-11 eurų) pigiau nei „Brent“. Tačiau nuo to laiko skirtumas tarp „Urals“ ir „Brent“ kainų smarkiai išaugo ir artėja prie 40 JAV dolerių (apie 34,5 eurų) už barelį – tiek buvo fiksuota 2023 m. pradžioje. 

Artėja „Rosneft“ ir „Lukoil“ sandorių užbaigimo terminas

Rusijos nafta pinga artėjant lapkričio 21 d. – terminui, iki kurio turi būti užbaigti visi „Rosneft“ ir „Lukoil“ sandoriai.

Penki didžiausi Indijos naftos perdirbimo gamintojai, kurie iš Rusijos pirkdavo apie 1 mln. barelių per dieną – „Reliance Industries“, „Bharat Petroleum“, „Hindustan Petroleum“, „Mangalore Refinery and Petrochemicals“ ir „HPCL-Mittal Energy“ – jau atsisakė partijų, kurios turėtų būti pristatytos po galutinio sankcijų įsigaliojimo.

„Boikotą“ tiesioginiams pirkimams iš „Lukoil“ ir „Rosneft“ taip pat paskelbė Kinijos valstybinės įmonės „Sinopec“ ir „PetroChina“ bei kelios mažos privačios naftos perdirbimo gamyklos.

„Rystad Energy“ vertinimu, šis „pirkėjų streikas“ paveikė beveik 45 proc. Rusijos naftos eksporto į Kiniją.

Dėl to naftos eksportuotojai kaupia neparduotus kiekius, kurie laikomi tanklaiviuose, paverstuose plaukiojančiais sandėliais.

„JPMorgan“ skaičiavimu, jūroje „įstrigo“ apie trečdalis Rusijos naftos eksporto – maždaug 1,4 mln. barelių per dieną.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Po JAV sankcijų „Lukoil“ – vienai ES šaliai degalų liko vos mėnesiui (nuotr. SCANPIX)
Po JAV sankcijų „Lukoil“ – vienai ES šaliai degalų liko vos mėnesiui (4)

