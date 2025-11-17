 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

EK prognozuoja karo Ukrainoje pabaigą: įvardijo, kada jis gali baigtis

2025-11-17 17:58 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 17:58

Europos Komisija įvardijo prognozę, kada gali baigtis Rusijos karas prieš Ukrainą – institucijos vertinimu, tai gali nutikti jau 2026-ųjų pabaigoje. Tokia prielaida tapo pagrindu naujam trijų finansavimo scenarijų pasiūlymui, kurio tikslas – užtikrinti ilgalaikę ES paramą Kyjivui ir išlaikyti spaudimą Maskvai.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)

Europos Komisija įvardijo prognozę, kada gali baigtis Rusijos karas prieš Ukrainą – institucijos vertinimu, tai gali nutikti jau 2026-ųjų pabaigoje. Tokia prielaida tapo pagrindu naujam trijų finansavimo scenarijų pasiūlymui, kurio tikslas – užtikrinti ilgalaikę ES paramą Kyjivui ir išlaikyti spaudimą Maskvai.

Europos Komisija pasiūlė tris variantus, kaip per ateinančius dvejus metus teikti finansinę paramą Ukrainai: dvišales dotacijas, paskolą iš ES biudžeto, finansuojamą iš išorės rinkose pasiskolintų lėšų, ir paskolą, panaudojant įšaldytus Rusijos turtus.

Apie tai rašoma Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen laiške, datuotame lapkričio 17 d. ir skirtame ES valstybių vadovams, rašo „Evropeiskaja pravda“.

„Nustatėme tris pagrindinius variantus: paramą, kurią finansuoja valstybės narės per dotacijas; paskolą su ribotu regresu, finansuojamą Europos Sąjungai skolinantis finansų rinkose; arba paskolą su ribotu regresu, susietą su piniginiais likučiais iš įšaldyto (Rusijos) turto“, – rašoma laiške.

U. von der Leyen paragino ES valstybes nares „kuo greičiau pasiekti aiškų susitarimą dėl to, kaip užtikrinti, kad reikiamas finansavimas Ukrainai būtų patvirtintas kitame Europos Vadovų Tarybos posėdyje gruodžio mėn.“

„Pažanga šiuo klausimu leis mums išlaikyti spaudimą Rusijai, atimti iš jos viltį laimėti ir padėti pagrindą karo veiksmų nutraukimui bei ilgai laukiamoms taikos deryboms“, – teigia Europos Komisijos pirmininkė.

EK įvardijo, kada gali baigtis karas Ukrainoje

Be to, rengdama Ukrainos finansavimo 2026-2027 m. galimybių projektą, Europos Komisija rėmėsi prielaida, kad karas Ukrainoje turėtų baigtis 2026 m. pabaigoje.

Tuo tarpu Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį pareiškė, kad „taika bus pasiekta anksčiau nei 2027 m.“

