Prie Rusijos sienos – JAV galios demonstracija: surengė pratybas

KOP pranešime nurodoma, kad pratybos vyko trečiadienį, lapkričio 12 d. JAV strateginis bombonešis B-52H Stratofortress atliko smūgius į taikinius Sotipuro poligone, esančiame šalies rytuose, netoli Rusijos sienos.
Pranešama, kad Suomijoje amerikiečių bombonešį dengė suomių naikintuvai F/A-18 Hornet.
Vėliau bombonešis įskrido į Estijos oro erdvę ir priartėjo prie sienos su Rusija maždaug 50 km atstumu.
Estijoje jį lydėjo Didžiosios Britanijos karališkųjų oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“. Taip pat pratybų metu virš Estijos skrido NATO tolimosios žvalgybos ir valdymo lėktuvas E-3A Sentry.
