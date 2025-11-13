„Neleisime, kad karas baigtųsi Rusijos sėkme“: Baltijos ir Šiaurės šalys skirs Ukrainai paramos paketą

Šios lėšos bus skiriamos įsigyti karinę įrangą ir šaudmenis pagal NATO prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašą (PURL), teigiama bendrame Suomijos, Danijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos pareiškime.
Minėtąjį mechanizmą, suteikiantį galimybę įsigyti priemonių iš JAV atsargų, liepos mėnesį pristatė JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
„Dar labiau sustiprins Šiaurės ir Baltijos šalių įsipareigojimą remti Ukrainą“
„Šis bendras įsipareigojimas prisidėti prie PURL iniciatyvos dar labiau sustiprins Šiaurės ir Baltijos šalių įsipareigojimą remti Ukrainą“, – sakė Suomijos gynybos ministras Antti Hakkanenas.
„Labai svarbu, kad Ukraina greitai gautų būtiniausią gynybinę įrangą“, – pridūrė jis.
„Rusijos agresijos karas kelia ilgalaikę grėsmę Europos saugumui, transatlantinei bendruomenei ir taisyklėmis grindžiamai tarptautinei tvarkai“, – teigiama bendrame pareiškime.
„Mes neleisime, kad jis baigtųsi sėkme.“
