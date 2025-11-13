 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Neleisime, kad karas baigtųsi Rusijos sėkme“: Baltijos ir Šiaurės šalys skirs Ukrainai paramos paketą

2025-11-13 15:48 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 15:48

Šiaurės ir Baltijos šalys ketvirtadienį paskelbė, kad skirs 500 mln. JAV dolerių programai, skirtai pirkti JAV ginklus Ukrainai.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
13

Šiaurės ir Baltijos šalys ketvirtadienį paskelbė, kad skirs 500 mln. JAV dolerių programai, skirtai pirkti JAV ginklus Ukrainai.

3

Šios lėšos bus skiriamos įsigyti karinę įrangą ir šaudmenis pagal NATO prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašą (PURL), teigiama bendrame Suomijos, Danijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos pareiškime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Minėtąjį mechanizmą, suteikiantį galimybę įsigyti priemonių iš JAV atsargų, liepos mėnesį pristatė JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.

„Dar labiau sustiprins Šiaurės ir Baltijos šalių įsipareigojimą remti Ukrainą“

„Šis bendras įsipareigojimas prisidėti prie PURL iniciatyvos dar labiau sustiprins Šiaurės ir Baltijos šalių įsipareigojimą remti Ukrainą“, – sakė Suomijos gynybos ministras Antti Hakkanenas.

„Labai svarbu, kad Ukraina greitai gautų būtiniausią gynybinę įrangą“, – pridūrė jis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
Rusijos agresijos karas kelia ilgalaikę grėsmę Europos saugumui, transatlantinei bendruomenei ir taisyklėmis grindžiamai tarptautinei tvarkai“, – teigiama bendrame pareiškime.

„Mes neleisime, kad jis baigtųsi sėkme.“

