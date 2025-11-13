G7 ministrai smerkia Kinijos paramą Rusijai

Ministrai bendrame pareiškime, paskelbtame po Kanadoje surengtų derybų, pasmerkė „Kinijos, kuri yra lemiama Rusijos karo įgalintoja, vykdomą ginklų ir dvejopo naudojimo komponentų tiekimą“. G7 ministrai už karinės paramos teikimą Rusijai dar pasmerkė Šiaurės Korėją ir Iraną.
G7 šalių grupę sudaro Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija, Jungtinė Karalystė ir JAV.
Be to, bendrame pareiškime pažymima, kad G7 „dar kartą patvirtino nepajudinamą paramą Ukrainai, ginančiai savo teritorinį vientisumą ir teisę egzistuoti, taip pat savo laisvę, suverenitetą ir nepriklausomybę“.
„Dar kartą pakartojome, kad skubiai reikia neatidėliotinų paliaubų. Sutarėme, kad dabartinė kontaktinė linija turėtų būti derybų pradinis taškas. Išliekame įsipareigoję laikytis principo, kad tarptautinės sienos negali būti keičiamos jėga“, – tvirtino ministrai.
Kinijos kariuomenės stiprinimas ir „sparčiai didinamas branduolinių ginklų arsenalas“ kelia susirūpinimą G7 šalių grupei, kuri taip pat pasmerkė Šiaurės Korėjos branduolines ir balistinių raketų programas.
Kinija karo prieš Ukrainą klausimu išliko neutrali, tačiau ji laikoma artima ir įtakinga Rusijos partnere. Pekinas yra pateikęs pasiūlymų, kaip išspręsti karą, kuriuos Kyjivas atmetė, nes jie daugiausia paremti Maskvos reikalavimais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!