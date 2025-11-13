 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

G7 ministrai smerkia Kinijos paramą Rusijai

2025-11-13 07:32 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 07:32

Didžiojo septyneto (G7) šalių užsienio reikalų ministrai trečiadienį sukritikavo Kinijos paramą Rusijai.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)

Didžiojo septyneto (G7) šalių užsienio reikalų ministrai trečiadienį sukritikavo Kinijos paramą Rusijai.

REKLAMA
1

Ministrai bendrame pareiškime, paskelbtame po Kanadoje surengtų derybų, pasmerkė „Kinijos, kuri yra lemiama Rusijos karo įgalintoja, vykdomą ginklų ir dvejopo naudojimo komponentų tiekimą“. G7 ministrai už karinės paramos teikimą Rusijai dar pasmerkė Šiaurės Korėją ir Iraną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

G7 šalių grupę sudaro Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija, Jungtinė Karalystė ir JAV.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, bendrame pareiškime pažymima, kad G7 „dar kartą patvirtino nepajudinamą paramą Ukrainai, ginančiai savo teritorinį vientisumą ir teisę egzistuoti, taip pat savo laisvę, suverenitetą ir nepriklausomybę“.

REKLAMA

„Dar kartą pakartojome, kad skubiai reikia neatidėliotinų paliaubų. Sutarėme, kad dabartinė kontaktinė linija turėtų būti derybų pradinis taškas. Išliekame įsipareigoję laikytis principo, kad tarptautinės sienos negali būti keičiamos jėga“, – tvirtino ministrai.

Kinijos kariuomenės stiprinimas ir „sparčiai didinamas branduolinių ginklų arsenalas“ kelia susirūpinimą G7 šalių grupei, kuri taip pat pasmerkė Šiaurės Korėjos branduolines ir balistinių raketų programas.

Kinija karo prieš Ukrainą klausimu išliko neutrali, tačiau ji laikoma artima ir įtakinga Rusijos partnere. Pekinas yra pateikęs pasiūlymų, kaip išspręsti karą, kuriuos Kyjivas atmetė, nes jie daugiausia paremti Maskvos reikalavimais.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Istorija kartojasi? JAV telkia milžiniškas pajėgas Karibų jūroje – Rusija ir Kinija jau reaguoja (nuotr. SCANPIX)
Istorija kartojasi? JAV telkia pajėgas Karibų jūros regione – sureagavo Rusija ir Kinija (9)
Ekspertai: Putinas praranda kontrolę ir gali sutikti su paliaubomis (nuotr. SCANPIX)
Pekinas: spaudimas Putinui nepadės užbaigti karo Ukrainoje (12)
Net kinai kariauja už Ukrainą: „The Guardian“ atskleidė, kas juos motyvuoja (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Net kinai kariauja už Ukrainą: „The Guardian“ atskleidė, kas juos motyvuoja (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų