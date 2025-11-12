Vakarai turi keisti taktiką: paaiškino, kaip iš tiesų reiktų elgtis su Putinu

JAV politika Rusijos invazijos į Ukrainą klausimu ilgą laiką buvo nukreipta ne į tai, kad Kyjivas susigrąžintų teritorijas ar nugalėtų Maskvą, o į tai, kad įtikintų Rusijos vadovą V. Putiną, jog jo puolimas galiausiai žlugs.
Leidinys pažymi, kad jei V. Putiną pavyktų įtikinti, jog jo svajonės apie visišką Ukrainos užkariavimą niekada neišsipildys, tai galėtų atverti kelią deryboms ir potencialiai taikai.
Teoriškai tokia strategija galėtų suveikti – galbūt esant dideliems Rusijos armijos nuostoliams ar rimtoms ekonomikos problemoms.
Tačiau po beveik 12 metų karo Ukrainoje ir beveik 4 metų visapusiško įsiveržimo tapo akivaizdu, kad V. Putinas niekada nepriims tokio sprendimo.
Nepaisant visos Vakarų pagalbos Ukrainai, jis vis dar siekia galutinio tikslo – panaikinti Ukrainos suverenitetą.
„Putinas yra taip persmelktas konspiracinėmis teorijomis, istoriniu neišmanymu ir savo paties palikimo manija, kad pasirengęs patirti bet kokias aukas, jog įgyvendintų savo maniją užgrobti Ukrainą ir sugrąžinti Rusijai didžiosios valstybės statusą, kurio, jo manymu, ji nusipelno“, – rašo „Foreign Policy“.
Putinas dėsto istorinį monologą apie Ukrainos ir Rusijos „brolybę“
Kaip vieną iš tokio V. Putino požiūrio įrodymų žurnalistai primena jo susitikimą su tuometiniu JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
Tąkart Kremliaus vadovas atmetė Baltųjų rūmų prezidento pasiūlymus, kurie, be kita ko, apėmė Rusijos kontrolės Kryme pripažinimą ir kontrolės Donbase suteikimą. Vietoj to V. Putinas ėmė dėstyti dar vieną istorinį monologą apie Ukrainos ir Rusijos „brolybę“, taip supykdydamas D. Trumpą ir sužlugdydamas derybas.
Žurnalistai pažymi, kad toks V. Putino įsitikinimas yra tragedija Ukrainai. Tačiau kartu tai atveria naujas galimybes ir leidžia pasiekti sėkmę ne tik kare su Rusija, bet ir galutinai įveikiant Rusijos revanšizmą.
Šiuo metu Rusijos ekonomika juda, jei ne link visiško žlugimo, tai bent link stagnacijos. Maskva šiame kare prarado daugiau karių nei bet kuriame kitame konflikte nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Be to, Rusija stebi savo geopolitinės padėties tarptautinėje arenoje silpnėjimą.
V. Putino sprendimas sunaikinti Rusijos, kaip geopolitinės jėgos, vaidmenį tapo dovana Vakarams. Tačiau tai taip pat rodo, kad jis neturi kito pasirinkimo – tik siekti galutinės pergalės.
Todėl Vakarai turi keisti savo strategiją ir atsisakyti minties, jog kokia nors kaina galima priversti V. Putiną sustoti.
„Deja, tai yra realybė, su kuria turime susitaikyti. Laikas atsisakyti iliuzijos, kad Putiną galima įtikinti, ir pripažinti, jog tiesiog reikia sulaukti tinkamo laiko. Toks strategijos pakeitimas ne tik pripažins realybę, bet ir padės paspartinti galutinę Ukrainos pergalę“, – rašo „Foreign Policy“.
