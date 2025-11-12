 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po Zelenskio reikalavimo – iš pareigų traukiasi Ukrainos energetikos ir teisingumo ministrai

2025-11-12 17:42 / šaltinis: BNS
2025-11-12 17:42

Ukrainos energetikos ministrė Svitlana Hrynčuk trečiadienį paskelbė apie savo atsistatydinimą.

Po Zelenskio reikalavimo – Ukrainos energetikos ministrė traukiasi iš pareigų (nuotr. SCANPIX)
13

Ukrainos energetikos ministrė Svitlana Hrynčuk trečiadienį paskelbė apie savo atsistatydinimą.

REKLAMA
4

Apie atsistatydinimą iš energetikos ministrės pareigų ji paskelbė po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino ją ir dabartinį teisingumo ministrą žengti šį žingsnį dėl didelio masto korupcijos schemos šalies energetikos sektoriuje.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pateikiau atsistatydinimo pareiškimą“, – socialiniuose tinkluose nurodė S. Hrynčuk. 

REKLAMA
REKLAMA

Ji pridūrė, kad nepažeidė jokių įstatymų. 

Anksčiau trečiadienį buvo sustabdyti teisingumo ministro Hermano Haluščenkos, buvusio energetikos ministro, įgaliojimai, paaiškėjus, kad jis figūruoja tyrime dėl vieno iš pagrindinių V. Zelenskio sąjungininkų, kaltinamo organizavus 100 mln. dolerių (86,39 mln. eurų) vertės korupcijos schemą energetikos sektoriuje.

REKLAMA

Atsistatydina Ukrainos energetikos ir teisingumo ministrai

Ukrainos energetikos ministrė Svitlana Hrynčuk ir teisingumo ministras Hermanas Haluščenka atsistatydina, trečiadienį paskelbė premjerė Julija Svyrydenko.

Apie tai paskelbta po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino S. Hrynčuk ir H. Haluščenką žengti šį žingsnį dėl didelio masto korupcijos schemos šalies energetikos sektoriuje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis rėžė, ką galvoja apie „dalinę“ narystę ES: „Kaip galima taip manyti?“ (nuotr. SCANPIX)
Zelenskį purto skandalai: štai kuo kaltinama ukrainiečių prezidentūra (66)
Rūkas leido rusams pralaužti frontą: Ukraina praneša naujus praradimus (nuotr. SCANPIX)
Rūkas leido rusams pralaužti frontą: Ukraina praneša apie naujus praradimus (2)
Trumpas: prieš susitikdamas su Putinu turiu žinoti, kad sudarysime susitarimą. EPA-ELTA nuotr.
„The Atlantic“: Trumpo taikos pastangos Ukrainoje vis žlunga, bet išeitis egzistuoja (8)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Artimas Zelenskio sąjungininkas kaltinamas organizavęs didelio masto korupcijos schemą (28)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų