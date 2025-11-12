Orbanas nepraranda vilties dėl Trumpo ir Putino susitikimo: „Kas atidėta, tas įvyks“

V. Orbanas patvirtino, kad Rusijos ir JAV viršūnių susitikimas Vengrijoje vis dar yra darbotvarkėje, nors ir buvo atidėtas.
„Kas atidėta, tas įvyks. Tiesiog ne tada, kai norėtume, o šiek tiek vėliau“, – sakė jis.
Anot jo, derybos buvo sustabdytos dėl kilusių nesutarimų teritorijos klausimu. Pasak Vengrijos ministro pirmininko, problema yra ta, kad 22 proc. Donecko srities dar nėra okupuota Rusijos, o rusai, įtvirtinę keturių teritorijų aneksiją savo konstitucijoje, nenori sudaryti taikos, kol šių teritorijų visiškai neokupuos.
V. Orbanas teigė matęs 2022 m. Stambulo susitarimo dokumentus. Anot jo, susitarimas buvo beveik sėkmingas, tačiau galiausiai jį „sugriovė anglosaksai“.
Atšauktas susitikimas Vengrijoje
Primename, jog JAV atšaukė planuotą prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą Budapešte po to, kai iš Kremliaus sulaukė memorandumo, kuriame išdėstyti bekompromisiai reikalavimai Ukrainos atžvilgiu, rašo portalas „TVP World“, remdamasis „Financial Times“ paskelbta informacija.
Pasak „Financial Times“, sprendimas atšaukti viršūnių susitikimą buvo priimtas po įtempto pokalbio telefonu tarp Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo ir JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio, po kurio šis pranešė D. Trumpui, kad Maskva nerodo jokio noro derėtis.
Praėjus kelioms dienoms po to, kai D. Trumpas ir V. Putinas sutarė susitikti Vengrijos sostinėje, kad aptartų, kaip užbaigti Rusijos karą Ukrainoje, Rusijos užsienio reikalų ministerija, pasak britų dienraščio, nusiuntė Vašingtonui memorandumą, kuriame pabrėžė seniai kartojamus reikalavimus, kad būtų sprendžiamos, kaip Rusijos prezidentas jas vadina, „pagrindinės jo invazijos priežastys“, įskaitant teritorines nuolaidas, drastišką Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sumažinimą ir garantijas, kad ji niekada neprisijungs prie NATO.
Tuo metu JAV prezidentas buvo pareiškęs pritariantis Ukrainos raginimui nedelsiant nutraukti ugnį ir sustoti ties dabartinėmis fronto linijomis, pažymi „Financial Times“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau šį mėnesį pareiškė, kad nors Ukraina yra pasirengusi taikos deryboms, ji nepasitrauks iš papildomų teritorijų, kaip to reikalauja Maskva.
