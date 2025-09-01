Fausta Jagminaitė

Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Sumaištis EK pirmininkės vizito metu: prorusiški veikėjai užpuolė automobilį
Sumaištis EK pirmininkės vizito metu: prorusiški veikėjai užpuolė automobilį (8)
Bulgarijos prorusiškos partijos „Atgimimas“ nariai sekmadienį bandė sutrukdyti Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen įvažiuoti į ginklų gamyklą...
Smūgis Rusijai: Kryme ukrainiečiai sunaikino du sraigtasparnius
Smūgis Rusijai: Kryme ukrainiečiai sunaikino du sraigtasparnius (11)
Okupuotame Kryme ukrainiečių dronai smogė dviem Rusijos okupantų Mi-8 sraigtasparniams. Kaip praneša „24 Kanal“, dronai aptiko rusus oro bazėje Gvardiyske, netoli...
