Fausta Jagminaitė
Autoriaus straipsniai:
1756722000
Sumaištis EK pirmininkės vizito metu: prorusiški veikėjai užpuolė automobilį (8) Bulgarijos prorusiškos partijos „Atgimimas“ nariai sekmadienį bandė sutrukdyti Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen įvažiuoti į ginklų gamyklą...
Sumaištis EK pirmininkės vizito metu: prorusiški veikėjai užpuolė automobilį (8) Bulgarijos prorusiškos partijos „Atgimimas“ nariai sekmadienį bandė sutrukdyti Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen įvažiuoti į ginklų gamyklą...
1756713780
Smūgis Rusijai: Kryme ukrainiečiai sunaikino du sraigtasparnius (11) Okupuotame Kryme ukrainiečių dronai smogė dviem Rusijos okupantų Mi-8 sraigtasparniams. Kaip praneša „24 Kanal“, dronai aptiko rusus oro bazėje Gvardiyske, netoli...
Smūgis Rusijai: Kryme ukrainiečiai sunaikino du sraigtasparnius (11) Okupuotame Kryme ukrainiečių dronai smogė dviem Rusijos okupantų Mi-8 sraigtasparniams. Kaip praneša „24 Kanal“, dronai aptiko rusus oro bazėje Gvardiyske, netoli...