 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Paviešino, kur slapstosi Vladimiras Putinas

2025-11-11 19:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 19:10

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vis labiau įsitraukė į paranoją, kuri atsispindi jo rezidencijų ir biurų naudojime. Gandai apie antrininkus, maisto tikrintojus ir specialų apsaugotą traukinį, skirtą tik jo asmeniniam naudojimui, jį lydi jau seniai. Pasak vyresnio Rusijos saugumo pareigūno, kuris 2022 m. pasitraukė iš šalies, Putinas „patologiškai bijo dėl savo gyvybės“.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vis labiau įsitraukė į paranoją, kuri atsispindi jo rezidencijų ir biurų naudojime. Gandai apie antrininkus, maisto tikrintojus ir specialų apsaugotą traukinį, skirtą tik jo asmeniniam naudojimui, jį lydi jau seniai. Pasak vyresnio Rusijos saugumo pareigūno, kuris 2022 m. pasitraukė iš šalies, Putinas „patologiškai bijo dėl savo gyvybės“.

REKLAMA
14

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo biuras Novo Ogariove, prabangiame dvare vakariniame Maskvos pakraštyje, tapo faktine V. Putino rezidencija, tačiau tyrimai rodo, kad šios vietos jis beveik nenaudoja, skelbė dailymail.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Paviešinta analizė

Šio biuro kopijos buvo sukurtos Sočyje, prie Juodosios jūros, ir Valdajuje, maždaug per vidurį tarp Sankt Peterburgo ir Maskvos. Apie tai paskelbė projekto „Sistema“ tyrimo autoriai.

REKLAMA

Paviešinta analizė rodo, kad šiais metais V. Putinas daugiausia veikė iš Valdajaus, o Novo Ogariove biurą aplankė tik vieną kartą – susitikti su parlamento frakcijų lyderiais ir įrašyti vaizdo kreipimąsi į „Intervision“ dainų konkurso dalyvius.

Maži skirtumai tarp biurų leido tyrėjams nustatyti jo tikrąją buvimo vietą. Pavyzdžiui, sienų plokštės už V. Putino stalo skiriasi: aukščiausios Valdajuje, po jų Novo Ogariove ir Sočyje.

REKLAMA
REKLAMA

Durų rankenos ir šviesos jungikliai taip pat turi nedidelius aukščio skirtumus, o laiškų dėklai ant stalų – skirtingų spalvų ir raštų. Net televizoriaus stovai ir tarpai tarp dekoratyvinių sienų leidžia atskirti, kur V. Putinas iš tiesų yra filmuojamas.

Nutekinti el. laiškai rodo, kad filmavimo komandos dažnai buvo kitose vietose, pvz., Sočyje, kai susitikimai buvo pažymėti kaip vykę Novo Ogariove.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Koronaviruso karantino metu V. Putinas judėjo tarp Valdajaus ir Sočio, abu pastatai, kaip ir daugelis kitų jo rezidencijų, yra įrengti su slėptuvėmis.

Po karo paskelbimo 2022 m. vasarį jis pasitraukė į Valdajų, kur žmona Alina Kabajeva ir sūnūs turi savo namą. Vėliau, po nesėkmingos invazijos pradžios ir priverstinės mobilizacijos, jis mėgavosi jūros oru Sočyje, kuriame taip pat turi  poilsio vietą.

REKLAMA

Ekspertai teigia, kad Valdajus yra geriau apsaugotas: toliau nuo fronto, geriau paslėptas ir palankesnio reljefo, todėl oro gynybos sistemos „Pantsir-M“ gali jį lengviau saugoti nei kitas V. Putino rezidencijas, įskaitant Kremliaus kompleksą.

Nuo 2025 m. pradžios V. Putinas nustojo naudotis savo tikruoju biuru Novo Ogariove. Beveik visi susitikimai gelsvame biure buvo filmuoti Valdajuje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
reik
reik
2025-11-11 19:25
tik 3 geru rimtu raketu i sleptuves ir bus karo pabaiga
Atsakyti
oi
oi
2025-11-11 19:34
ruzki ..100 tokiu ptziurkiu laksto po visa .rusyna o jus kaip bijojot nuo caro ruiko laiku taip ir toliau...tik prilindot i svetimas salis ir taip kaip musulmonai ..savo viska atnesat..nx!
Atsakyti
Z1000
Z1000
2025-11-11 19:37
Buvo nuotrauką kur žele stovi prie storu šarvuotų duru tai kaip vietą ir žinoma
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų