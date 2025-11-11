Paviešino, kur slapstosi Vladimiras Putinas

Jo biuras Novo Ogariove, prabangiame dvare vakariniame Maskvos pakraštyje, tapo faktine V. Putino rezidencija, tačiau tyrimai rodo, kad šios vietos jis beveik nenaudoja, skelbė dailymail.co.uk.
Paviešinta analizė
Šio biuro kopijos buvo sukurtos Sočyje, prie Juodosios jūros, ir Valdajuje, maždaug per vidurį tarp Sankt Peterburgo ir Maskvos. Apie tai paskelbė projekto „Sistema“ tyrimo autoriai.
Paviešinta analizė rodo, kad šiais metais V. Putinas daugiausia veikė iš Valdajaus, o Novo Ogariove biurą aplankė tik vieną kartą – susitikti su parlamento frakcijų lyderiais ir įrašyti vaizdo kreipimąsi į „Intervision“ dainų konkurso dalyvius.
Maži skirtumai tarp biurų leido tyrėjams nustatyti jo tikrąją buvimo vietą. Pavyzdžiui, sienų plokštės už V. Putino stalo skiriasi: aukščiausios Valdajuje, po jų Novo Ogariove ir Sočyje.
Durų rankenos ir šviesos jungikliai taip pat turi nedidelius aukščio skirtumus, o laiškų dėklai ant stalų – skirtingų spalvų ir raštų. Net televizoriaus stovai ir tarpai tarp dekoratyvinių sienų leidžia atskirti, kur V. Putinas iš tiesų yra filmuojamas.
Nutekinti el. laiškai rodo, kad filmavimo komandos dažnai buvo kitose vietose, pvz., Sočyje, kai susitikimai buvo pažymėti kaip vykę Novo Ogariove.
Koronaviruso karantino metu V. Putinas judėjo tarp Valdajaus ir Sočio, abu pastatai, kaip ir daugelis kitų jo rezidencijų, yra įrengti su slėptuvėmis.
Po karo paskelbimo 2022 m. vasarį jis pasitraukė į Valdajų, kur žmona Alina Kabajeva ir sūnūs turi savo namą. Vėliau, po nesėkmingos invazijos pradžios ir priverstinės mobilizacijos, jis mėgavosi jūros oru Sočyje, kuriame taip pat turi poilsio vietą.
Ekspertai teigia, kad Valdajus yra geriau apsaugotas: toliau nuo fronto, geriau paslėptas ir palankesnio reljefo, todėl oro gynybos sistemos „Pantsir-M“ gali jį lengviau saugoti nei kitas V. Putino rezidencijas, įskaitant Kremliaus kompleksą.
Nuo 2025 m. pradžios V. Putinas nustojo naudotis savo tikruoju biuru Novo Ogariove. Beveik visi susitikimai gelsvame biure buvo filmuoti Valdajuje.
