ISW atskleidė Putino planą: ruošia rezervistus galimam siuntimui į Ukrainą

Kaip teigiama Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje, lapkričio 5 d. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą, leidžiantį rengti rezervistus kritinės infrastruktūros apsaugai.
Formaliai šie rezervistai turėtų veikti Rusijos teritorijoje, tačiau ISW analitikai mano, kad tikrasis Kremliaus tikslas – suformuoti „aktyvųjį rezervą“, kuris dalyvautų karo veiksmuose prieš Ukrainą.
Institutas priminė, kad Kremlius ir anksčiau ignoravo sutartinius įsipareigojimus, trukdančius jam savo nuožiūra kariauti Ukrainoje.
Siekia parengti rezervistus dislokavimui
V. Putinas, pasak ISW, neretai manipuliuodavo įstatymais, kad galėtų atvirai ar slapta pažeisti sutartinius susitarimus, formaliai jų nepažeisdamas.
„Rusijos pareigūnai akivaizdžiai laužė sutartinius susitarimus, nes Kremlius vertė tuos, kurie buvo pasirašę trumpalaikes karines sutartis, tarnauti neribotą laiką. ISW mano, kad Kremlius pasitelkia būtinybę apsaugoti kritiškai svarbią infrastruktūrą kaip pretekstą, siekdamas nuslėpti platesnes pastangas parengti rezervistus dislokavimui, ypač Ukrainoje“, – teigiama ataskaitoje.
