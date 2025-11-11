 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

ISW atskleidė Putino planą: ruošia rezervistus galimam siuntimui į Ukrainą

2025-11-11 18:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-11 18:05

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
13

Rusija slapta ruošia rezervistus galimam siuntimui į Ukrainą. Karo studijų institutas (ISW) skelbia, kad Kremlius pradėjo priverstinį dalinį šaukimą, prisidengdamas infrastruktūros apsauga. Ekspertų teigimu, tai – dar vienas žingsnis stiprinant „aktyvųjį rezervą“, kuris gali būti panaudotas karo veiksmuose prieš Ukrainą.

0

Kaip teigiama Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje, lapkričio 5 d. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą, leidžiantį rengti rezervistus kritinės infrastruktūros apsaugai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Formaliai šie rezervistai turėtų veikti Rusijos teritorijoje, tačiau ISW analitikai mano, kad tikrasis Kremliaus tikslas – suformuoti „aktyvųjį rezervą“, kuris dalyvautų karo veiksmuose prieš Ukrainą.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Siekia parengti rezervistus dislokavimui

V. Putinas, pasak ISW, neretai manipuliuodavo įstatymais, kad galėtų atvirai ar slapta pažeisti sutartinius susitarimus, formaliai jų nepažeisdamas.

„Rusijos pareigūnai akivaizdžiai laužė sutartinius susitarimus, nes Kremlius vertė tuos, kurie buvo pasirašę trumpalaikes karines sutartis, tarnauti neribotą laiką. ISW mano, kad Kremlius pasitelkia būtinybę apsaugoti kritiškai svarbią infrastruktūrą kaip pretekstą, siekdamas nuslėpti platesnes pastangas parengti rezervistus dislokavimui, ypač Ukrainoje“, – teigiama ataskaitoje.

