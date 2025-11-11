 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Sumenko Rusijos prekių eksportas į Europą ir importas iš Europos

2025-11-11 16:27 / šaltinis: BNS
2025-11-11 16:27

Rusijos prekių eksportas į Europą per tris metų ketvirčius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumenko 15,7 proc., o importas iš Europos – 5,0 proc., skelbia Rusijos žiniasklaida, remdamasi Federaline muitine.

Rusijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prekių eksportas į Europą per tris metų ketvirčius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumenko 15,7 proc., o importas iš Europos – 5,0 proc., skelbia Rusijos žiniasklaida, remdamasi Federaline muitine.

REKLAMA
0

Eksportas į Europą per pirmus devynis šių metų mėnesius įvertintas 42,3 mlrd. JAV dolerių, importas iš Europos – 51,5 mlrd. dolerių.

Visas Rusijos prekių eksportas palyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 4,6 proc. iki 302,8 mlrd. dolerių, importas – 1,0 proc. iki 201,1 mlrd. dolerių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eksportas į Aziją menko 1,9 proc. iki 235,2 mlrd. dolerių, į Afriką – 13,4 proc. iki 15,9 mlrd. dolerių, o į Amerikos žemynus – didėjo 1,2 proc. iki 9,3 mlrd. dolerių. Importas iš Azijos mažėjo 0,9 proc. iki 134,3 mlrd. dolerių, iš Afrikos ir Amerikos – augo atitinkamai 32,2 proc. iki 3,3 mlrd. dolerių ir 12,8 proc. iki 11,8 mlrd. dolerių.

Daugiau nei pusę viso Rusijos eksporto sudaro mineralinė produkcija, o beveik pusę importo – mechaniniai įrengimai bei panaši produkcija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų