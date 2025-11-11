Sumenko Rusijos prekių eksportas į Europą ir importas iš Europos

Eksportas į Europą per pirmus devynis šių metų mėnesius įvertintas 42,3 mlrd. JAV dolerių, importas iš Europos – 51,5 mlrd. dolerių.
Visas Rusijos prekių eksportas palyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 4,6 proc. iki 302,8 mlrd. dolerių, importas – 1,0 proc. iki 201,1 mlrd. dolerių.
Eksportas į Aziją menko 1,9 proc. iki 235,2 mlrd. dolerių, į Afriką – 13,4 proc. iki 15,9 mlrd. dolerių, o į Amerikos žemynus – didėjo 1,2 proc. iki 9,3 mlrd. dolerių. Importas iš Azijos mažėjo 0,9 proc. iki 134,3 mlrd. dolerių, iš Afrikos ir Amerikos – augo atitinkamai 32,2 proc. iki 3,3 mlrd. dolerių ir 12,8 proc. iki 11,8 mlrd. dolerių.
Daugiau nei pusę viso Rusijos eksporto sudaro mineralinė produkcija, o beveik pusę importo – mechaniniai įrengimai bei panaši produkcija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!