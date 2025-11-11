Trumpo kaltinimai sujudino Maskvą: sureagavo Lavrovas

„Esame pasirengę aptarti mūsų amerikiečių kolegų iškeltus įtarimus dėl galimo slapto veikimo giliai po žeme“, – valstybinei žiniasklaida nurodė Rusijos URM.
Jis pridūrė, kad Maskva atmeta šiuos D. Trumpo teiginius.
Mėnesio pradžioje D. Trumpas pareiškė, kad tokios valstybės kaip Rusija ir Kinija atliko slaptus požeminius branduolinių ginklų bandymus, ir pridūrė, jog Vašingtonas paseks jų pavyzdžiu.
„Kiti bandymai, tiek ikikritiniai, tiek be grandininės branduolinės reakcijos, tiek nešėjų bandymai, niekada nebuvo draudžiami“, – pridūrė rusų diplomatijos vadovas.
Kiek anksčiau jis staiga atsisakė savo idėjos Vengrijos sostinėje surengti susitikimą su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu dėl Ukrainos.
Tačiau S. Lavrovas teigė, kad šie du klausimai nėra susiję.
„Nemaišyčiau branduolinių bandymų temos su Budapešto viršūnių susitikimo tema“, – sakė jis.
Jis taip pat sakė, kad Maskva vis dar atvira galimam V. Putino ir D. Trumpo susitikimui.
„Esame pasirengę aptarti su savo Amerikos kolegomis parengiamųjų darbų atnaujinimą siūlomam Rusijos ir Jungtinių Valstijų lyderių viršūnių susitikimui“, – teigė S. Lavrovas.
Pastaraisiais mėnesiais D. Trumpas reiškia vis didesnį nusivylimą V. Putinu dėl atsisakymo nutraukti beveik ketverius metus trunkantį puolimą prieš Ukrainą.
