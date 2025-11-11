 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Pirmasis toks atvejis: vienas Rusijos regionas iki karo pabaigos liks be svarbios paslaugos

2025-11-11 15:49 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 15:49

Uljanovsko regione iki karo su Ukraina pabaigos bus draudžiama naudotis mobiliuoju internetu, lapkričio 8 d. vykusioje spaudos konferencijoje pareiškė regiono vyriausybė. Apie pirmą tokį Rusijos regioną antradienį pranešė naujienų portalas „The Moscow Times“.

Pirmasis toks atvejis: vienas Rusijos regionas iki karo pabaigos liks be svarbios paslaugos (nuotr. SCANPIX)

Uljanovsko regione iki karo su Ukraina pabaigos bus draudžiama naudotis mobiliuoju internetu, lapkričio 8 d. vykusioje spaudos konferencijoje pareiškė regiono vyriausybė. Apie pirmą tokį Rusijos regioną antradienį pranešė naujienų portalas „The Moscow Times“.

1

Pasak regiono skaitmeninės plėtros ministro Olego Jagfarovo, Uljanovsko valdžia šiam sprendimui jokio poveikio padaryti negali, nes jį, siekdamas užtikrinti „valstybės saugumą“, priėmė federalinis centras ir toks apribojimas bus panaikintas tik Maskvos sprendimu. Tuo pat metu leidinys „Uljanovskaja Pravda“ pažymi, kad problemos su prieiga prie tinklo Uljanovsko regione stebimos jau daugiau nei savaitę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Regiono valdžia apribojimus pagrindė praėjusią savaitę federalinio centro priimtu sprendimu aplink strateginius objektus išplėsti „apsauginę zoną“.Valdžios institucijos pabrėžė, kad tai yra nuolatiniai apribojimai, o ne laikinos priemonės, taikomos Ukrainos dronų antskrydžių metu. Pasak O. Jagfarovo, nuo interneto buvo atjungti gyvenamieji rajonai, visuomeninės paskirties objektai ir biurų pastatai.

Internetas bus atjungtas neribotam laikui

2025 m. gegužę Rusijos regionų valdžios institucijos pradėjo aktyviai atjunginėti internetą, tokį žingsnį motyvuodamos siekiu užtikrinti saugumą dėl Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dronų antskrydžių.

Projekto „Na sviazi“ vertinimu, internetas kasdien atjungiamas daugiau nei 50-čiai Rusijos regionų. Tačiau pirmiau valdžios institucijos apie tai, kad internetas bus atjungtas neribotam laikui, pranešusios nebuvo.

Praėjusią savaitę ministras pirmininkas Michailas Mišustinas pasirašė nutarimą dėl „centralizuoto bendrojo naudojimo ryšių tinklo valdymo taisyklių“. Pagal jas, jei Rusijoje kiltų grėsmė interneto veikimo stabilumui, saugumui ir vientisumui, Rusijos žiniasklaidos priežiūros tarnyba rusišką internetą galės atjungti nuo pasaulinio tinklo ir blokuoti bet kurias svetaines.

