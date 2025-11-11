 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Maskva skelbia apie „sužlugdytą sąmokslą“: prakalbo apie MiG-31 pagrobimą

2025-11-11 12:05 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 12:05

Antradienį Rusija pareiškė sužlugdžiusi anglų ir ukrainiečių sąmokslą užgrobti karinį lėktuvą, gabenusį hipergarsinę raketą. Jie neva planavę nuvaryti lėktuvą į Rumuniją per „didelio masto provokaciją“.

MiG-31 (nuotr. SCANPIX)

MiG-31 (nuotr. SCANPIX)

2022 m. plataus masto puolimą Ukrainoje pradėjusi Rusija nuolat kaltina Kyjivą ir jo Europos sąjungininkes sabotažo operacijomis jos teritorijoje, bet jokių įrodymų dažniausiai nepateikia.

Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FST) tvirtino neva „atskleidusi ir sužlugdžiusi (...) Ukrainos gynybos ministerijos ir jos britų vadovų operaciją pavogti rusų viršgarsinį naikintuvą MiG-31, gabenantį hipergarsinę iš oro paleidžiamą raketą „Kinžal“. 

Tarnyba apkaltino Kyjivą mėginimu „užverbuoti rusų pilotus“, pažadant jiems 3 mln. JAV dolerių atlygį ir Vakarų šalies pilietybę. 

Pasak FST, Kyjivas neva planavęs nukreipti lėktuvą NATO bazės Konstancoje prie Juodosios jūros link ir ten jį „būtų numušusios“ oro gynybos pajėgos.

FST teigė „sužlugdžiusi Ukrainos ir Didžiosios Britanijos tarnybų planus suorganizuoti didelio masto provokaciją“. 

Valstybinė žiniasklaida paskelbė FST vaizdo įrašą, kuriame matyti Rusijos kareivis pridengtu veidu, sakantis gavęs elektroninį laišką iš Ukrainos žvalgybos agento, mėginusio jį užverbuoti šiam sąmokslui. 

FST teigimu, į tai atsakydamos Rusijos pajėgos puolė Ukrainos karinės žvalgybos centrą ir aerodromą Kyjivo ir Chmelnyckio srityse. 

Per beveik ketverius metus trunkantį karą su Ukraina Rusija patyrė kelis sabotažo išpuolius, dažniausiai prieš jos geležinkelių tinklą, ir nuolat skiria sunkias laisvės atėmimo bausmes tiems, kurie kaltinami išdavyste. 

2023 m. rugpjūtį Rusijos sraigtasparnio Mi-8 pilotas pabėgo į Ukrainą, atskridęs per Kyjivo saugumo tarnybų vadovaujamą operaciją. Įgulos nariai nežinojo apie jo ketinimus ir žuvo bandydami pabėgti, tuo metu pranešė tiek Kyjivas, tiek Maskva. 2024 m. vasarį pilotas Maksimas Kuzminovas buvo rastas negyvas Ispanijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

