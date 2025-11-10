 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Malyje rusų samdinys nužudė baro savininką iš Libano

2025-11-10 20:33 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 20:33

Praėjusią savaitę rusų samdinys iš Afrikos korpuso grupuotės Bamake nušovė libanietį baro savininką, pirmadienį AFP sužinojo iš vietos ir saugumo šaltinių, taip pat vienos iš ligoninių.

Rusijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Praėjusią savaitę rusų samdinys iš Afrikos korpuso grupuotės Bamake nušovė libanietį baro savininką, pirmadienį AFP sužinojo iš vietos ir saugumo šaltinių, taip pat vienos iš ligoninių.

2

Rusas praėjusį trečiadienį ir ketvirtadienį kartu su kitais samdiniais vakarą praleido viename sostinės Badalabugu rajono bare, po to iš arti tris kartus šovė į baro savininką.

Tikslios įvykio aplinkybės kol kas nėra aiškios, o civilinės saugos tarnybos atstovas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad incidentas įvyko po to, kai rusui buvo liepta išeiti.

„Kai mūsų komandos atvyko į vietą, sužeistas vyras jau buvo praradęs daug kraujo“, – sakė civilinės saugos tarnybos narys, kuris dėl saugumo sumetimų pageidavo likti nežinomu.

Nukentėjusysis buvo nuvežtas į ligoninę, kur ketvirtadienį mirė.

„Nepaisant bandymų pašalinti kulkas iš jo kaukolės, jis galiausiai mirė“, – agentūrai AFP pranešė šaltinis ligoninėje.

Sąjungininkų Malio armija ir Afrikos korpuso samdiniai nuolat kaltinami vykdantys žiaurumus prieš civilius gyventojus.

Vienas Libano bendruomenės Malyje lyderis naujienų agentūrai AFP sakė, kad nepraeina nė savaitė be žiaurumų, kuriuos vykdo samdiniai, ir teigė, kad Malio valdžios institucijos bando šį reikalą nuslėpti.

Nusigręžęs nuo buvusios kolonijinės valdovės Prancūzijos, Malis kovodamas su džihadistais priartėjo prie Rusijos ir jos saugumo grupuotės „Wagner“, kurią vėliau pakeitė Afrikos korpusas.

