Nufilmavo didžiausią tėvų košmarą – tokio siaubo patirti nenorėtų niekas

Incidentas įvyko Rusijoje, Voroneže, lapkričio 8-ąją, šeštadienį. Paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip berniukas atsiremia į lifto duris, o jos nei iš šio, nei iš to atsiveria, o vaikas įkrenta į lifto šachtą.
Vaiko tėtis iškart puolė jį gelbėti ir sugebėjo vaiką ištraukti. Berniukas patyrė galvos ir nugaros sumušimus, tačiau guldyti į ligoninę jo neprireikė.
Po šio incidento rusų vietos tarnybos ėmėsi tikrinti lifto durų atsivėrimo priežastį ir ar pats liftas atitinka visus saugumo reikalavimus.
Savo akimis vaizdo įrašą pamatytkite straipsnio pradžioje.
