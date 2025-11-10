 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Nufilmavo didžiausią tėvų košmarą – tokio siaubo patirti nenorėtų niekas

2025-11-10 20:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 20:15

Matyti, kaip tavo vaikas įkrenta į lifto šachtą nenorėtų nei viena mama ir nei vienas tėtis. Tačiau vienai rusų porai priešais savo akis teko stebėti, kaip jų trejų metų berniukas krenta į prarają.

Matyti, kaip tavo vaikas įkrenta į lifto šachtą nenorėtų nei viena mama ir nei vienas tėtis. Tačiau vienai rusų porai priešais savo akis teko stebėti, kaip jų trejų metų berniukas krenta į prarają.

0

Incidentas įvyko Rusijoje, Voroneže, lapkričio 8-ąją, šeštadienį. Paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip berniukas atsiremia į lifto duris, o jos nei iš šio, nei iš to atsiveria, o vaikas įkrenta į lifto šachtą.

Vaiko tėtis iškart puolė jį gelbėti ir sugebėjo vaiką ištraukti. Berniukas patyrė galvos ir nugaros sumušimus, tačiau guldyti į ligoninę jo neprireikė.

Po šio incidento rusų vietos tarnybos ėmėsi tikrinti lifto durų atsivėrimo priežastį ir ar pats liftas atitinka visus saugumo reikalavimus.

Savo akimis vaizdo įrašą pamatytkite straipsnio pradžioje.

