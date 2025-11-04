Išsigandusi, kad persirengimo kambaryje yra vyras, moteris iš sporto klubo buvo išvaryta pati: „Kas per velniava?“

Tish Hyman lankėsi populiariame Los Andželo sporto klube „Gold's Gym“ ir persirengimo kambaryje liko be žado, kai būdama nuoga pastebėjo, kad į ją persirengimo kambaryje žiūri vyras. Tish pamanė, kad galbūt jis pasimetė, tada esą moteris kreipėsi į vyrą, o šis atsakė jai, kad yra moteris ir turi visą teisę būti moterų persirengimo kambaryje, nes jis save identifikuoja kaip moterį.
„Šis žmogus pasakė man, kad jis yra moteris ir reikalavo, kad iš persirengimo kambario išeičiau pati. „Gold's Gym“ darbuotojai sako, kad jų rankos surištos įstatymų ir jie negali priversti jo išeiti.
Aš buvau nuoga, išsigandusi ir dar apšaukta. Jis išvadino mane kale visų akivaizdoje“, – savo „Instagram“ paskyroje rašė moteris.
„Tai pavojinga ir neteisinga“
Anot jos, kartu su ja persirengimo kambaryje buvo ir jauna mergina, kuri vėliau jai dėkojo.
„Jauna mergina taip pat buvo kambaryje. Ji sustingo iš išgąsčio, o vėliau man dėkojo, kad aš buavu kartu su ja. Man sakė, kad aš prarasiu savo muzikos karjerą, jeigu apie šį įvykį kalbėsiu viešai. Bet pirmiau esu ne muzikantė, o moteris ir turiu kovoti už tai, kas yra teisinga.
Tai yra labai pavojinga ir neteisinga. Tai, kad bet kuris vyras gali save identifikuoti kaip moterį ir žengti į moterų persirengimo kambarius, mums moterims sukelia priekabiavimo ar užpuolimo riziką“, – savo socialiniame tinkle „Instagram“ rašė T. Hyman.
Moteris tikino, kad su šiuo asmeniu kalbėjosi mažiausiai 4 kartus ir bandė išprašyti jį iš moterų persirengimo kambario. Moteris kartu su kitomis sporto klubo lankytojomis raštu kreipėsi ir į sporto klubo administraciją, tačiau niekas nepasikeitė.
Buvo išvaryta pati
Situacija pasiekė kulminaciją, kai esą vieną dieną prie T. Hyman priėjo minėtoji transmoteris ir piktai išvadino ją kale.
„Aš išsigandau. Išbėgau iš persirengimo kambario ir ėmiau klykti per visą sporto klubą, kad moterų persirengimo kambaryje yra vyras. Aš šaukiausi pagalbos, į situaciją įsikišo kiti vyrai ir ačiū Dievui pagaliau sporto klubo administracija ėmėsi veiksmų“, – savo „Instagram“ paskyroje rašė Tish.
Sporto klubo administracija išvarė tiek transmoterį, tiek ir pačią T. Hyman – jos abonementas buvo panaikintas.
Kiti sporto klubo lankytojai nufilmavo pačios T. Hyman išvarymo vaizdo įrašą. Jame matyti, kaip įpykusi moteris garsiai visiems apskelbė, kodėl ji yra išvaroma iš sporto klubo:
„Gold's Gym“ leidžia suaugusiems vyrams lankytis moterų persirengimo kambariuose ir todėl esu išvaroma iš sporto klubo“, – vaizdo įraše rėkė T. Hyman.
Kitame socialiniame tinkle „X“ paviešintame vaizdo įraše T. Hyman teigė, kad yra lesbietė ir tikrai nėra nei homofobė, nei transfobė ar juo labiau rasistė, tačiau negali sėdėti ir tylėti matydama neteisybę, kurią patiria moterys.
„Kas per velniava? Kaip tu gali sakyti, kad tu esi moteris arba nori būti moterimi, bet tau yra visiškai nusispjauti, kaip moterys jaučiasi?“ – retorinį klausimą uždavė T. Hyman.
Anot jos, tokių situacijų nebūtų, jei būtų įrengti transeksualų persirengimo kambariai ir tualetai.
Sporto klubas šios informacijos nekomentavo.
Savo akimis pamatyti vaizdo įrašus galite straipsnio pradžioje.
