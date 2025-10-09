Naujas iššūkis varo tėvus iš proto: vaikai į namus įsileidžia benamį?

Šiuo metu socialiniuose tinkluose plinta iššūkis, kurio metu vaikai savo tėvams nusiunčia nuotraukas iš įvairių namų kampų, kuriose įklijuoja dirbtinio intelekto sugeneruotą benamį vyrą.
Esą šis benamis vyras prisistatė prie durų ir ėmė sakyti, kad yra senas mamos ar tėčio draugas ir nori su juo ar ja pasimatyti. Vėliau vaikai siunčia nuotraukas, kaip tariamas benamis jau yra ne tik prie durų, bet ir svetainėje, geria arbatą ar net miega tėvų lovoje.
„Bėk iš namų dabar“, – panikavo mama
Štai ir viena britė Ellie taip pabandė apmauti savo mamą ir tai jai puikiai pavyko. Pamačiusi sugeneruotą nuotrauką mama nė neįtarė, kad ji yra netikra, ir į šią situaciją sureagavo ypač aršiai.
„Mama, ar tu pažįsti jį? Jis sako, kad tave pažįsta ir jūs ėjote kartu į mokyklą. Jis prašosi įeiti į namus“, – rašė dukra mamai.
„Ne, Dieve mano. Kas tai? Uždaryk duris“, – atsakinėjo savo dukrai mama.
Vėliau mergina nusiuntė nuotrauką, kaip dirbtinio intelekto sugeneruotas benamis vyras geria jų svetainėje kavą: „Išviriau jam kavos.“
„Dieve mano, Ellie, ką tu darai? Bėk iš namų dabar. Aš jo nepažįstu, niekada nesu mačiusi jo gyvenime“, – toliau panikavo mama.
Čia nuotykiai nesibaigė – mergina atsiuntė nuotrauką, kaip benamis miega mamos lovoje.
„Jis šiek tiek pavargęs, tai aš jam leidau pamiegoti tavo lovoje“, – rašė Ellie.
Išbandyti nerekomenduoja
Vėliau Ellie sulaukia ir mamos skambučių, į kuriuos ji neatsako. Tada mama jai siunčia balso įrašus, o mergina toliau ignoruoja savo mamą.
Tiesa, mergina vaizdo įraše vėliau pripažįsta, kad vis tik taip apmauti tėvų ji nerekomenduoja.
„0 balų iš 10. Nerekomenduoju“, – tikino ji.
O kaip juokauja kiti internautai, šį iššūkį tikrai verta išbandyti, jei nebijote vėliau ir patys likti benamiais.
Savo akimis pamatyti vaizdo įrašą galite straipsnio pradžioje.
