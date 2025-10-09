Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Upėje pamatytas vaizdas sukrėtė ir visko mačiusius – netrukus ėmė aiškėti šokiruojantys faktai

2025-10-09 10:41
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 10:41

Brazilijoje išgelbėtas jaguaras, rastas plūduriuojantis Negro upėje netoli Manauso miesto. Veterinarai netruko nustatyti šokiruojantį faktą – į laukinį žvėrį buvo šauta medžiokliniu šautuvu, o jo kūne buvo rasta daugiau nei 30 šratų skeveldrų.

0

Maždaug 58 kilogramus sveriantis gyvūnas buvo pastebėtas spalio 1-ąją, kai keleiviai iš laivo pamatė jį bandantį perplaukti upę – jaguaras atrodė sutrikęs ir nusilpęs, pranešė Brazilijos Gyvūnų apsaugos sekretoriatas.

Pasak Brazilijos žiniasklaidos „Globo“, rentgeno nuotraukos parodė, kad gyvūno veide, galvoje ir kakle aptikta daugiau kaip 30 šratų skeveldrų. Be to, jaguaras turėjo sulaužytus dantis, matomų žaizdų ir aiškių išsekimo požymių.

Nors sužalojimai itin rimti, veterinarai teigia, kad šiuo metu žvėries būklė stabili. Po pirminio gydymo Manauso klinikoje jis buvo perkeltas į Tropinį zoologijos sodą Manauso vakarinėje dalyje, kur toliau gyvūnas yra stebimas specialistų.

Pareigūnai pabrėžia, kad pagrindinis tikslas – užtikrinti visišką gyvūno pasveikimą ir, jei tik įmanoma, sugrąžinti jį į laukinę gamtą.

Vaizdo įrašą iš jo gelbėjimo operacijos pamatykite straipsnio pradžioje.

