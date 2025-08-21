Oro uoste – keleivių panika: bėgo, kiek kojos nešė

Lombardijos oro uostų asociacijos duomenimis, po incidento dalis terminalo buvo evakuota. Vaizdo įraše matyti, kaip ugnį pamatę keleiviai kiek įmanoma greičiau kartu su savo lagaminais bėga nuo gaisro.
Asociacija skelbia, kad situacija greitai suvaldyta, vienas asmuo sulaikytas. Apie nukentėjusiuosius nepranešta, tačiau oro uostas perspėjo apie galimus vėlavimus ir skrydžių atšaukimus, nes incidentas įvyko viename judriausių oro uosto terminalų, kuris aptarnauja daug tarptautinių keleivių.
Visą vaizdo įrašą pamatykite straipsnio pradžioje.
