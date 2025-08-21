Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Oro uoste – keleivių panika: bėgo, kiek kojos nešė

2025-08-21 21:15 / šaltinis: Reuters ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Reuters ir tv3.lt aut.
2025-08-21 21:15

Trečiadienį, rugpjūčio 20 d., Italijoje, Milano Malpensos oro uosto pirmojo terminalo registracijos zonoje kilo gaisras. Liudininkų užfiksuotoje vaizdo medžiagoje matyti, kaip žmonės bėga nuo ugnies, o vieną asmenį sulaiko grupė žmonių.

Trečiadienį, rugpjūčio 20 d., Italijoje, Milano Malpensos oro uosto pirmojo terminalo registracijos zonoje kilo gaisras. Liudininkų užfiksuotoje vaizdo medžiagoje matyti, kaip žmonės bėga nuo ugnies, o vieną asmenį sulaiko grupė žmonių.

REKLAMA
1

Lombardijos oro uostų asociacijos duomenimis, po incidento dalis terminalo buvo evakuota. Vaizdo įraše matyti, kaip ugnį pamatę keleiviai kiek įmanoma greičiau kartu su savo lagaminais bėga nuo gaisro.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Asociacija skelbia, kad situacija greitai suvaldyta, vienas asmuo sulaikytas. Apie nukentėjusiuosius nepranešta, tačiau oro uostas perspėjo apie galimus vėlavimus ir skrydžių atšaukimus, nes incidentas įvyko viename judriausių oro uosto terminalų, kuris aptarnauja daug tarptautinių keleivių.

Visą vaizdo įrašą pamatykite straipsnio pradžioje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų