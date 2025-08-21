L.Dončičiaus vedami slovėnai neturėjo šansų prieš Serbiją

Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai Belgrade 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16) nušlavė Slovėniją.
Šeimininkai dar iki ilgosios pertraukos atsiplėšė 64:35, o vėliau tik nežymiai sumažino apsukas, triuškinančią persvarą išlaikydami iki pat finalinės sirenos.
Svečių gretose ženkliai pasižymėjo tik Luka Dončičius, surinkęs 17 taškų (2/8 dvitaškių, 2/10 tritaškių, 7 atk. kam., 4 rez. perd.), 11 pridėjo Rokas Radovičius, 10 – Klemenas Prepeličius.
Nugalėtojams 18 taškų pelnė Nikola Jovičius (7/8 dvitaškių, 7 atk. kam.), 14 – Bogdanas Bogdanovičius (4/5 tritaškių), 11 – Nikola Milutinovas (5 atk. kam.), po 10 – Nikola Jokičius (8 atk. kam., 4 rez. perd., 4/4 dvitaškių) ir Tristanas Vukčevičius (7 atk. kam., 3 blokai), 9 – Marko Guduričius, 8 – Aleksa Avramovičius, 6 – Vasilije Micičius.
Serbai pataikė net pusę savo tritaškių (11/22), kovoje dėl kamuolių dominavo 47:24, o naudingumo balais slovėnus pranoko net 148:50.
Slovėnai pasirengimą baigė per šešis kontrolinius mačus iškovoję tik vieną pergalę, septynis mačus sužaidę serbai taip ir nesuklupo, visus varžovus pranokę dviženkliais skirtumais.
S.Pešičiaus kariauna Europos čempionato A grupėje sutiks Portugaliją, Estiją, Latviją, Turkiją ir Čekiją. Slovėnų D grupėje laukia Islandija, Prancūzija, Lenkija, Belgija ir Izraelis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!