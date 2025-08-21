Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

L.Dončičiaus vedami slovėnai neturėjo šansų prieš Serbiją

2025-08-21 22:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-21 22:54

Pasirengime Europos čempionatui dar vieną triuškinančią pergalę nuskynė Serbijos rinktinė.

L.Dončičius iki pergalės nenuvedė

Pasirengime Europos čempionatui dar vieną triuškinančią pergalę nuskynė Serbijos rinktinė.

REKLAMA
0

Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai Belgrade 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16) nušlavė Slovėniją.

Šeimininkai dar iki ilgosios pertraukos atsiplėšė 64:35, o vėliau tik nežymiai sumažino apsukas, triuškinančią persvarą išlaikydami iki pat finalinės sirenos.

Svečių gretose ženkliai pasižymėjo tik Luka Dončičius, surinkęs 17 taškų (2/8 dvitaškių, 2/10 tritaškių, 7 atk. kam., 4 rez. perd.), 11 pridėjo Rokas Radovičius, 10 – Klemenas Prepeličius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojams 18 taškų pelnė Nikola Jovičius (7/8 dvitaškių, 7 atk. kam.), 14 – Bogdanas Bogdanovičius (4/5 tritaškių), 11 – Nikola Milutinovas (5 atk. kam.), po 10 – Nikola Jokičius (8 atk. kam., 4 rez. perd., 4/4 dvitaškių) ir Tristanas Vukčevičius (7 atk. kam., 3 blokai), 9 – Marko Guduričius, 8 – Aleksa Avramovičius, 6 – Vasilije Micičius.

REKLAMA
REKLAMA

Serbai pataikė net pusę savo tritaškių (11/22), kovoje dėl kamuolių dominavo 47:24, o naudingumo balais slovėnus pranoko net 148:50.

REKLAMA

Slovėnai pasirengimą baigė per šešis kontrolinius mačus iškovoję tik vieną pergalę, septynis mačus sužaidę serbai taip ir nesuklupo, visus varžovus pranokę dviženkliais skirtumais.

S.Pešičiaus kariauna Europos čempionato A grupėje sutiks Portugaliją, Estiją, Latviją, Turkiją ir Čekiją. Slovėnų D grupėje laukia Islandija, Prancūzija, Lenkija, Belgija ir Izraelis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų