Kartvelai krito neatlaikę čekų tritaškių

Čekai Pardubicėje 100:87 (28:27, 27:15, 26:26, 19:19) nugalėjo Sakartvelą.
Šeimininkai visą mačą pataikė daugiau nei pusę savo tritaškių, o taiklumą kiek susigadino tik mačo pabaigoje – 15/32, 46 procentai. Jie uždirbo ir daugiau baudų metimų (27/35 prieš 17/26).
Čekijai 18 taškų pelnė Vitas Krejči (3/6 tritaškių, 5 rez. perd.), 16 – Jaromiras Bohačikas (2/6 tritaškių), 14 Vojtechas Hrubanas (7 atk. kam.), 13 – Martinas Svoboda (4 atk. kam.), 12 – Ondrejus Senhalas, 10 – Tomašas Kyzlinkas.
Svečiams 22 taškus atnešė Sandro Mamukelashvilis (7 atk. kam.), 14 – Beka Burjanadze (6 atk. kam.), po 13 – Giorgis Shermadinis (8 atk. kam., 6//8 dvitaškių) ir Duda Sanadze, 9 – Kamaras Baldwinas (5 rez. perd., 1/5 tritaškių).
Kartvelai šiame mače neturėjo Tornike Shengelios ir nuo suolo nepakėlė Gogos Bitadzes. Šeimininkavai neregistravo Tomašo Satoransky.
Čekams tai buvo paskutinis kontrolinis mačas – pasirengimą pradėję keturiais pralaimėjimais, jie finišavo dukart nugalėdami kartvelus, kurie krito visuose šešiuose savo susitikimuose.
Sakartvelas Europos čempionatą pradės C grupėje, kurioje sutiks Kiprą, Italiją, Ispaniją, Graikiją bei Bosniją ir Hercegoviną. Čekai A grupėje grumsis su Portugalija, Estija, Latvija, Turkija ir Serbija.
