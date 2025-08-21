Buvęs UFC čempionas Seanas Stricklandas sulaukė šešių mėnesių diskvalifikacijos

Nuobaudą ketvirtadienį paskyrė Nevados atletikos komisija per mėnesinį posėdį, pasiekus susitarimą dėl bylos nagrinėjimo.
Diskvalifikacija baigsis gruodžio 29 d., tačiau S. Stricklandas gali ją sutrumpinti iki 4,5 mėnesio – iki spalio vidurio, jei baigs komisijos patvirtintą pykčio valdymo kursą.
Paskelbus sprendimą, Nevados atletikos komisijos pirmininkas Dallasas Haunas pagyrė S. Stricklandą už tai, kad šis prisiėmė atsakomybę už savo veiksmus ir sutiko su bausme.
„S. Stricklandas žengė į priekį. Jis palengvino šį procesą, – posėdžio metu sakė D. Haunas. – Jis atsiprašė už savo elgesį. Vertiname, kai žmogus prisiima atsakomybę, todėl greitai pavyko rasti sprendimą visoms pusėms.
Taigi dar kartą dėkojame ponui Stricklandui. Jis padarė klaidą, tačiau ją pripažino ir mes tai vertiname.“
S. Stricklandas taip pat privalo sumokėti 157,04 JAV dolerių už teisinius mokesčius, susijusius su jo diskvalifikacija.
Be S. Stricklando nuobaudos, komisija taip pat skyrė 2 500 JAV dolerių baudą UFC kovotojui Chrisui Curtisui, kuris buvo įsivėlęs į tą patį incidentą. C. Curtisas diskvalifikacijos negavo, tačiau privalės sumokėti tuos pačius teisinius mokesčius ir sulauks oficialaus papeikimo raštu už savo veiksmus.
Visa situacija įvyko, kai S. Stricklandas ir C. Curtisas buvo savo komandos draugo Mileso Hunsingerio komandoje per kovą su Luisu Hernandezu „Tuff-N-Uff“ turnyre.
Po to, kai L. Hernandezas laimėjo atlikdamas giljotinos smaugimą, jis ėmė provokuoti M. Hunsingerio trenerius imituodamas WWE imtynių šou gestą. Po akimirkos S. Stricklandas ir C. Curtisas įsiveržė į narvą ir puolė L. Hernandezą.
S. Stricklandas iš tikrųjų smogė L. Hernandezui, o C. Curtisas nors ir įsivėlė į fizinį konfliktą, niekam smūgio nesudavė. Vėliau pats L. Hernandezas išreiškė viltį, kad nei vienas kovotojas nebus nubaustas ir sakė nelaikantis ant jų pykčio dėl incidento.
