Čekijos krepšininkai kontroliniame mače įveikė Sakartvelą

Pastaroji namuose 100:87 (28:27, 27:15, 26:26, 19:19) pranoko Sakartvelo krepšininkus.
Nugalėtojams 18 taškų pelnė Vitas Krejci (2/2 dvit., 3/6 trit., 5/5 baud., 5 rez. perd.), 16 įmetė Jaromiras Bohačikas, 14 – Vojtechas Hrubanas (8/8 baud., 7 atk. kam.).
Oponentų gretose rezultatyviausiai žaidė Sandro Mamukelashvili su 22 taškais (6/11 dvit., 2/5 trit., 4/5 baud., 7 atk. kam.), 14 pelnė Beka Burjanadze, po 13 – Duda Sanadze ir Giorgi Shermadini (8 atk. kam.).
