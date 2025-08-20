Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC 319 kovotojų uždarbiai: rekordinė Chamzato Čimajevo alga ir išmokos kitiems turnyro dalyviams

2025-08-20 19:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 19:20

Sekmadienio rytą Čikagoje (JAV) įvyko „UFC 319“ mišrių kovos menų turnyras, kurio pagrindinėje dvikovoje Chamzatas Čimajevas (15-0) absoliučiai dominavo imtynėse ir grumtynėse prieš Pietų Afrikos kovotoją Dricusą Du Plessį (23-3) ir po penkių raundų kovos vieningu teisėjų sprendimu (50-44, 50-44, 50-44) iškovojo vidutinio svorio kategorijos čempiono diržą.

Chamzatas Čimajevas | „Stop“ kadras

Neoficialiais duomenimis, Ch. Čimajevas už šią gavo 2,982 mln. JAV dolerių. Tai – didžiausias jo gyvenimo uždarbis. Ch. Čimajevas už dalyvavimą turnyre gavo apie 2,5 mln. JAV dolerių, 400 tūkst. JAV dolerių susirinko iš „pay-per-view“ transliacijų pardavimų, gavo 50 tūkst. premiją už vieną geriausių vakaro pasirodymų bei likusius 32 tūkst. gavo pagal rėmimo sutartį su „Venum“.

D. Du Plessiui UFC sumokėjo apie 2,192 mln. JAV dolerių. Dabar jau buvęs čempionas už dalyvavimą turnyre gavo 1,75 mln. JAV dolerių, 400 tūkst. – iš transliacijų pardavimų „pay-per-view“ platformoje ir dar 42 tūkst. – iš „Venum“.

Iš kitų pagrindinės programos dalyvių išsiskyrė Michaelas Page‘as, uždirbęs 334,5 tūkst. JAV dolerių už pergalę prieš Jaredą Cannonier. M. Page‘o varžovui atiteko 206 tūkst. JAV dolerių.

Timui Elliottui pergalė prieš Kai Asakurą atnešė 261 tūkst. JAV dolerių, o Lerone‘as Murphy už įspūdingą nokautą prieš Aaroną Pico uždirbo 208 tūkst. JAV dolerių.

„United Center“ arenoje turnyrą stebėjo net 20 023 sirgaliai. Iš jų buvo surinkta 11,014 mln. JAV dolerių pajamų.

