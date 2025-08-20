Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Smiltė Plytnykaitė – pasaulio jaunimo plaukimo vicečempionė

2025-08-20 19:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 19:07

Smiltė Plytnykaitė trečiadienį tapo pasaulio jaunimo vicečempione plaukdama 50 m krūtine.

Smiltė Plytnykaitė | Dariaus Kibirkščio nuotr.

Smiltė Plytnykaitė trečiadienį tapo pasaulio jaunimo vicečempione plaukdama 50 m krūtine.

0

Finale Otopenio (Rumunija) baseine jį nuotolį nuplaukė per 31,12 sek. ir iškovojo savo pirmąjį medalį pasaulio jaunimo čempionate. Finalą laimėjo pusfinalyje galingai pasirodžiusi amerikietė Rachel Mcalpin (30,78 sek.), o bronzos medalį iškovojo Ralina Giliazova (31,19 sek.).

Finalo rezultatai:

„Labai džiaugiuosi savimi. Finale svarbiausia susitvarkyti su galva, manau, kad tą padariau ir savimi labai didžiuojuosi“, – po sidabrinio finišo sakė Smiltė.

