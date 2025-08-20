Smiltė Plytnykaitė – pasaulio jaunimo plaukimo vicečempionė

Finale Otopenio (Rumunija) baseine jį nuotolį nuplaukė per 31,12 sek. ir iškovojo savo pirmąjį medalį pasaulio jaunimo čempionate. Finalą laimėjo pusfinalyje galingai pasirodžiusi amerikietė Rachel Mcalpin (30,78 sek.), o bronzos medalį iškovojo Ralina Giliazova (31,19 sek.).
Finalo rezultatai:
„Labai džiaugiuosi savimi. Finale svarbiausia susitvarkyti su galva, manau, kad tą padariau ir savimi labai didžiuojuosi“, – po sidabrinio finišo sakė Smiltė.
