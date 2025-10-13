Lietuva sužaliavo: šimtai bendruomenių ir tūkstančiai žmonių minėjo Pasaulinę psichikos sveikatos dieną

Diena prasidėjo nuo pokalbių apie emocinę sveikatą
Ryte „Jaunimo linija“ surengė nuotolinę pamoką gimnazistams, kurios metu pristatė emocinio atsparumo pamokas „O kaip Tu?“. Po jos su 900 mokyklų visoje Lietuvoje buvo pasidalinta paruošta medžiaga – tai „Jaunimo linijos“ dovana mokykloms Pasaulinės psichikos sveikatos dienos proga.
Per pietus Kauno „Ąžuolyno“ bibliotekoje vyko emocinio atsparumo konferencija „Jei gaus sirenos – ar panikuosit?“, kurioje ekspertai dalijosi įžvalgomis, kaip neramiais laikais išlaikyti vidinę pusiausvyrą, valdyti stresą, atpažinti savo reakcijas į grėsmes ir išlikti emociškai atspariems krizių metu.
Žalios šviesos, humoro ir muzikos kupinas vakaras „Kablyje“
Nuo 17 val. Vilniaus kultūros erdvė „Kablys“ tapo jaunimo traukos centru. Čia vyko užsiėmimai emocinei sveikatai stiprinti, o po jų – diskusija apie nerimą. Vakare netrūko juoko ir geros nuotaikos – scenoje pasirodė stand-up komikai Laura Dragūnaitė, Viktoras Balykov ir Evaldas Jasaitis.
Vakaro kulminacija įvyko lygiai 19 valandą. Daugiau nei keli šimtai objektų visoje Lietuvoje buvo apšviesti žaliai – taip simboliškai primindami emocinės sveikatos svarbą. Žaliai apsišvietė TV bokštas, Lietuvos Respublikos Seimas, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Aplinkos ir Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos teismai, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Vilniaus miesto tiltai – Baltasis, Mindaugo, Žaliasis ir Žvėryno – bei šimtai savivaldybių pastatų, bibliotekų, muziejų, mokyklų ir verslo centrų visoje šalyje.
Tuo pat metu ir „Kablyje“ buvo uždegta žalia šviesa. Čia ją įžiebė „Jaunimo linijos“ vadovė Diana Bukantaitė kartu su ilgamečiais organizacijos ir šios akcijos rėmėjais – „Acme Geri darbai“ komandos nare Ilona Gudanec ir „Tele2“ viešųjų ryšių vadove Asta Buitkute.
Po žalios šviesos įžiebimo „Kablyje” tęsėsi šventinė dalis – kupina šviesos, bendrystės ir muzikos. Scenoje pasirodė grupės „Superkoloritas“ ir „Abii“, atlikėja Angelou ir Lukas Min.
Viena diena – daug pokalbių ir žalios šviesos
Akcija „Žalia šviesa gyvenimui“ jau tapo gražia tradicija – kasmet spalio 10-ąją visa Lietuva vieningai mini Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Nacionalinės akcijos metu jau penktąjį kartą buvo atkreiptas dėmesys į emocinės sveikatos svarbą visoje šalyje.
Akcijos pagrindiniai rėmėjai – „Acme Grupė“ ir „Tele2“, programą iš dalies remia Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. Renginių partneriai – Kauno „Ąžuolyno“ biblioteka, kultūros vieta „Kablys“ ir bilietų platintojas kakava.lt.
Straipsnį parengė: „Jaunimo linijos“.
