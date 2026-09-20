„Tautos bukiausiame“ – flirtas su mokytojais, iš pamokų pabėgusi Pikul ir Lipnės pasirodymas

Šį sekmadienį į mokyklos suolą sugrįš 10 mokinių, tarp kurių – verslininkės bei turinio kūrėjos Oksana Pikul ir Simona Lipnė, buvusi europarlamentarė Aušra Maldeikienė ir jos sūnaus mylimoji Agnė Turskienė, verslininkas Žilvinas Grigaitis, vienas tituluočiausių Lietuvos plaukikų Danas Rapšys, aktorius Vytautas Kaniušionis, dainininkas Gabrielius Vagelis, reperis Vytautas Medineckas-Ironvytas bei viena iš aerobikos pradininkių Lietuvoje Joana Bartaškienė.
Garsiausia Lietuvos klasė tęsia pasirodymą
Pamokos mokykloje prasidės nuo galvosūkio, kuris daugeliui dažniausiai sekasi sunkiausiai. Būtent todėl J. Bartaškienė šįkart nuspręs imtis kitokios taktikos nei iki šiol. Ji nusitaikys į mokytojus!
„Su tokiais gražiais mokytojais šiuolaikiškos merginos pamoką pradėtų kitaip. Prieitų prie vieno mokytojo, tada – prie kito, dar paskirtų pasimatymą, o tik tuomet eitų vykdyti užduočių...“ – akį mokytojams merks Joana.
Tačiau mokytojų tai neišmuš iš vėžių. „Tikėjausi, kad pirmoji šitaip ateis Oksana…“ – pripažins M. Bartuševičius.
Tuo tarpu Danas pamokose pasirodys pakeitęs įvaizdį – plaukikas nusprendė dar labiau pasišviesinti plaukus. Tiesa, jis šių pokyčių taip pat ėmėsi ne šiaip sau!
„Kadangi Ineta iškrito, nusprendžiau iš jos pasiimti kažką stipriausio – pavyzdžiui, šviesius plaukus. Galvoju, gal tai kažkiek padės? Tą seną ir kvailą save jau palikau – dabar esu naujas žmogus ir atėjau kovoti iki galo“, – sakys D. Rapšys.
Savo ruožtu A. Maldeikienė pripažins, kad jai jau darosi baisu – praėjusio sekmadienio pamokose ji stipriai savimi nusivylė. Visgi dar daugiau iššūkių jai bus paruošęs šis sekmadienis!
Bevykdant vieną iš užduočių, Aušra sulauks netikėto pranešimo ir iš savo… laikrodžio. „Jis man sako: „Atrodo, kad jums reikalinga pagalba?“ – kitiems klasės draugams po užduoties pasakos A. Maldeikienė.
Tuo tarpu jos marti Agnė ir vėl sulauks pagyrimų iš mokytojų dėl savo vienas už kitą geresnių įvaizdžių. Tačiau į kokį mokytojų klausimą mokinė atsakys „aš nenoriu, kad jums žlugtų karjera“?
Be to, galvosūkio užduotyje Agnė pripažins galvojusi: „O ką mano vietoje darytų Aušra?“
Ne ką lengviau mokiniams seksis ir tuomet, kai pamokos persikels į klasę. Šįkart jų laukia ne tik geografinės užduotys, bet ir… paauglių žargonas!
Tiesa, ne visiems ši užduotis seksis puikiai. G. Vagelis pasakos savęs jaunimu jau nebelaikantis. Anot dainininko, jis greičiau yra dėdė. „Šiaip, tarp kitko, netrukus būsiu dėdė!“ – sakys jis.
Tuo tarpu S. Lipnė pripažins, kad nors klasės draugai ir yra nuostabūs, prieš kai kuriuos suklysti vis dar nėra malonu.
„Sėdi Mantas Katleris, kuris man kelia žiaurią įtampą, ir tada sėdi Danas, kuris ją nuima. Tada sėdi Maldeikienė, kuri man primena mokytoją. Kažką sakau ir atrodo, kad ji jau žiūri tokiom akim, kad kaip, mergaite, tu gali to nežinoti?“ – juoksis S. Lipnė.
O Simonos atsakinėjimas prie lentos sulauks ir ypatingo D. Rapšio įvertinimo: „Simona pavarė taip juokingai, kad porą kartų tiesiog klykiau!“
Ir tai – tik pradžia. Kas tokio nutiks su J. Bartaškienės, S. Lipnės ir Ž. Grigaičio komanda, kad net mokytojai pripažins, jog negalėtų būti įdomesnės situacijos?
Tačiau matyt įdomiausia bus tai, kad pamokose nepasirodys O. Pikul!
„Tai – dar didesnis šansas tapti „Tautos bukiausiu“, – praleistas jos pamokas įvertins M. Katleris.
„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį, 19.30 val. per TV3!
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.