Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Tautos bukiausias

„Tautos bukiausiame“ – flirtas su mokytojais, iš pamokų pabėgusi Pikul ir Lipnės pasirodymas

2026-09-20 10:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 10:43
Pridėkite kaip šaltinį Google

Garsiausia Lietuvos klasė tęsia savo pasirodymą labiausiai netikėtame TV3 žiniasklaidos grupės šou „Tautos bukiausias“! Vytautas Rumšas jaunesnysis ir Ineta Stasiulytė jau paliko kiečiausių mokytojų – Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus – vedamas pamokas. O kuris jų mokinys kris šį sekmadienį? Visų tikslas – toks pats: pasirodyti kaip įmanoma geriau, kad netaptų žaidimo, kurio niekas nenori laimėti, nugalėtojais!

Šou „Tautos bukiausias“ akimirkos
GALERIJA (19)

Garsiausia Lietuvos klasė tęsia savo pasirodymą labiausiai netikėtame TV3 žiniasklaidos grupės šou „Tautos bukiausias“! Vytautas Rumšas jaunesnysis ir Ineta Stasiulytė jau paliko kiečiausių mokytojų – Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus – vedamas pamokas. O kuris jų mokinys kris šį sekmadienį? Visų tikslas – toks pats: pasirodyti kaip įmanoma geriau, kad netaptų žaidimo, kurio niekas nenori laimėti, nugalėtojais!

REKLAMA
10

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šį sekmadienį į mokyklos suolą sugrįš 10 mokinių, tarp kurių – verslininkės bei turinio kūrėjos Oksana Pikul ir Simona Lipnė, buvusi europarlamentarė Aušra Maldeikienė ir jos sūnaus mylimoji Agnė Turskienė, verslininkas Žilvinas Grigaitis, vienas tituluočiausių Lietuvos plaukikų Danas Rapšys, aktorius Vytautas Kaniušionis, dainininkas Gabrielius Vagelis, reperis Vytautas Medineckas-Ironvytas bei viena iš aerobikos pradininkių Lietuvoje Joana Bartaškienė.

REKLAMA
REKLAMA

(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šou „Tautos bukiausias“ akimirkos

Garsiausia Lietuvos klasė tęsia pasirodymą

Pamokos mokykloje prasidės nuo galvosūkio, kuris daugeliui dažniausiai sekasi sunkiausiai. Būtent todėl J. Bartaškienė šįkart nuspręs imtis kitokios taktikos nei iki šiol. Ji nusitaikys į mokytojus!

REKLAMA

„Su tokiais gražiais mokytojais šiuolaikiškos merginos pamoką pradėtų kitaip. Prieitų prie vieno mokytojo, tada – prie kito, dar paskirtų pasimatymą, o tik tuomet eitų vykdyti užduočių...“ – akį mokytojams merks Joana.

Tačiau mokytojų tai neišmuš iš vėžių. „Tikėjausi, kad pirmoji šitaip ateis Oksana…“ – pripažins M. Bartuševičius.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu Danas pamokose pasirodys pakeitęs įvaizdį – plaukikas nusprendė dar labiau pasišviesinti plaukus. Tiesa, jis šių pokyčių taip pat ėmėsi ne šiaip sau!

„Kadangi Ineta iškrito, nusprendžiau iš jos pasiimti kažką stipriausio – pavyzdžiui, šviesius plaukus. Galvoju, gal tai kažkiek padės? Tą seną ir kvailą save jau palikau – dabar esu naujas žmogus ir atėjau kovoti iki galo“, – sakys D. Rapšys.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu A. Maldeikienė pripažins, kad jai jau darosi baisu – praėjusio sekmadienio pamokose ji stipriai savimi nusivylė. Visgi dar daugiau iššūkių jai bus paruošęs šis sekmadienis!

Bevykdant vieną iš užduočių, Aušra sulauks netikėto pranešimo ir iš savo… laikrodžio. „Jis man sako: „Atrodo, kad jums reikalinga pagalba?“ – kitiems klasės draugams po užduoties pasakos A. Maldeikienė.

REKLAMA

Tuo tarpu jos marti Agnė ir vėl sulauks pagyrimų iš mokytojų dėl savo vienas už kitą geresnių įvaizdžių. Tačiau į kokį mokytojų klausimą mokinė atsakys „aš nenoriu, kad jums žlugtų karjera“?

Be to, galvosūkio užduotyje Agnė pripažins galvojusi: „O ką mano vietoje darytų Aušra?“

Ne ką lengviau mokiniams seksis ir tuomet, kai pamokos persikels į klasę. Šįkart jų laukia ne tik geografinės užduotys, bet ir… paauglių žargonas!

REKLAMA

Tiesa, ne visiems ši užduotis seksis puikiai. G. Vagelis pasakos savęs jaunimu jau nebelaikantis. Anot dainininko, jis greičiau yra dėdė. „Šiaip, tarp kitko, netrukus būsiu dėdė!“ – sakys jis.

Tuo tarpu S. Lipnė pripažins, kad nors klasės draugai ir yra nuostabūs, prieš kai kuriuos suklysti vis dar nėra malonu.

„Sėdi Mantas Katleris, kuris man kelia žiaurią įtampą, ir tada sėdi Danas, kuris ją nuima. Tada sėdi Maldeikienė, kuri man primena mokytoją. Kažką sakau ir atrodo, kad ji jau žiūri tokiom akim, kad kaip, mergaite, tu gali to nežinoti?“ – juoksis S. Lipnė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

O Simonos atsakinėjimas prie lentos sulauks ir ypatingo D. Rapšio įvertinimo: „Simona pavarė taip juokingai, kad porą kartų tiesiog klykiau!“

Ir tai – tik pradžia. Kas tokio nutiks su J. Bartaškienės, S. Lipnės ir Ž. Grigaičio komanda, kad net mokytojai pripažins, jog negalėtų būti įdomesnės situacijos?

Tačiau matyt įdomiausia bus tai, kad pamokose nepasirodys O. Pikul!

„Tai – dar didesnis šansas tapti „Tautos bukiausiu“, – praleistas jos pamokas įvertins M. Katleris.

„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį, 19.30 val. per TV3!

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
X
X
2026-09-20 12:00
prietranku laida.
Atsakyti
Ona
Ona
2026-09-20 10:52
Dalyviai iš vis neturi savigarbos,kaip reikia save menkint vien del to kad padidetų reitingai.
Atsakyti
Oho
Oho
2026-09-20 10:57
Turime kugeli, dabar turesim buki
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų