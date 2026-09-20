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Budrys susitiko su JAV lietuviais: lietuvybė užsienyje gyvuoja, kol ją puoselėja žmonės

2026-09-20 10:36 / šaltinis: BNS
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2026-09-20 10:36
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Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, viešėdamas JAV, šeštadienį lankėsi Vašingtono lituanistinėje mokykloje ir Baltimorės Lietuvių namuose, kur susitiko su lietuvių bendruomenių atstovais, mokytojais, mokiniais ir lietuviško kultūros paveldo puoselėtojais.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
GALERIJA (7)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, viešėdamas JAV, šeštadienį lankėsi Vašingtono lituanistinėje mokykloje ir Baltimorės Lietuvių namuose, kur susitiko su lietuvių bendruomenių atstovais, mokytojais, mokiniais ir lietuviško kultūros paveldo puoselėtojais.

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Pasak ministerijos, Vašingtono Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje ministras bendravo su mokiniais ir mokytojais, lankėsi klasėse bei dėkojo mokyklos bendruomenei už darbą puoselėjant lietuvių kalbą, kultūrą ir tautinę tapatybę.

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FOTOGALERIJA. Kęstutis Budrys

Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad lituanistinės mokyklos atlieka itin svarbų vaidmenį stiprinant jaunimo ryšį su Lietuva, o lietuvių kalbos mokėjimas suteikia galimybę visaverčiai dalyvauti šiuolaikinės Lietuvos gyvenime.

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„Lietuvybė užsienyje gyvuoja tiek, kiek ją puoselėja žmonės – šeimos, mokytojai, bendruomenės. Lietuvių kalba, mūsų istorija ir tradicijos yra stipriausias tiltas, jungiantis pasaulio lietuvius su Lietuva. Todėl ypač svarbu šias vertybes perduoti jaunajai kartai“, – cituojamas ministras sekmadienį išplatintame pranešime.

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Baltimorėje K. Budrys apsilankė Lietuvių namuose, Lietuvių muziejuje, bibliotekoje ir knygyne bei susitiko su vietos lietuvių bendruomenės atstovais.

Ministras pasveikino Baltimorės Lietuvių namų bendruomenę šiemet gavus Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklą „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ ir padėkojo už ilgametį darbą saugant bei stiprinant lietuvišką tapatybę užsienyje.

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Susitikimo metu K. Budrys taip pat pabrėžė lietuvių išeivijos paveldo institucijų svarbą išsaugant Lietuvos istorijos, kultūros ir valstybingumo atmintį, perduodant ją ateities kartoms ir stiprinant pasaulio lietuvių ryšį su savo valstybe.

„Lietuvai svarbus kiekvienas pasaulio lietuvis. Meilė savo šaliai perduodama iš kartos į kartą, o kartu perduodamas ir atsakomybės jausmas prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo. Šiandien užsienio lietuviai yra svarbi modernios Lietuvos dalis – jie stiprina mūsų valstybės ryšius pasaulyje, prisideda prie ekonomikos, mokslo ir kultūros pažangos bei padeda garsinti Lietuvos vardą pasaulyje“, – teigė K. Budrys.

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Bruknė
Bruknė
2026-09-20 10:56
Ne tik užsienyje.
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