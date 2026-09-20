Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vaikšnoras susitiko su NATO pajėgų Europoje vadu: dėmesys – Baltijos regiono saugumui

2026-09-20 10:44 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-20 10:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras Kopenhagoje vykusioje NATO Karinio komiteto konferencijoje aptarė Aljanso kolektyvinės gynybos stiprinimą, paramą Ukrainai ir saugumo situaciją Baltijos regione, sekmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė.

Raimundas Vaikšnoras (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras Kopenhagoje vykusioje NATO Karinio komiteto konferencijoje aptarė Aljanso kolektyvinės gynybos stiprinimą, paramą Ukrainai ir saugumo situaciją Baltijos regione, sekmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė.

REKLAMA
6

Pasak jos, dvi dienas vykusioje konferencijoje dalyvavo visų 32 NATO valstybių kariuomenių vadai ir aukščiausia Aljanso karinė vadovybė. Joje taip pat aptarti NATO transformacijos, inovacijų ir naujų technologijų diegimo bei sąjungininkų pajėgumų telkimo klausimai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos, Latvijos ir Estijos kariuomenių vadai atskirai susitiko su NATO pajėgų Europoje vyriausiuoju sąjungininkų vadu generolu Alexus G. Grynkewich. Susitikime aptarta saugumo situacija Baltijos regione, NATO rytinio flango gynyba ir papildomos priemonės Baltijos šalių oro erdvės apsaugai stiprinti.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiandieninė saugumo aplinka reikalauja, kad nuolat vertintume savo pasirengimą ir gebėtume greitai prisitaikyti prie besikeičiančių grėsmių. NATO stiprybė yra mūsų gebėjimas veikti kartu – derinti nacionalinius ir sąjungininkų pajėgumus, mokytis iš praktinės patirties ir nuosekliai stiprinti kolektyvinę gynybą. Mums svarbu, kad Baltijos regiono saugumo klausimai išliktų bendro Aljanso dėmesio centre“, – sakė R. Vaikšnoras.

REKLAMA

Kopenhagoje Lietuvos kariuomenės vadas taip pat susitiko su Prancūzijos, Vengrijos ir Danijos kariuomenių vadais. Susitikimuose aptartas karinis bendradarbiavimas, sąveikumo stiprinimas, CAESAR savaeigių haubicų integracija į Lietuvos kariuomenę, NATO oro gynybos misija ir bendras darbas NATO daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso vadavietėje.NATO Karinio komiteto konferencija kartą per metus rengiama vienoje iš Aljanso valstybių ir suburia visų 32 NATO šalių kariuomenių vadus.

Karinis komitetas yra aukščiausia NATO karinė institucija, teikianti Šiaurės Atlanto Tarybai bendru sutarimu grindžiamą karinį patarimą. Jo darbotvarkėje – NATO operacijos, misijos, pratybos ir karinių pajėgumų vystymas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Dezertyras
Dezertyras
2026-09-20 12:47
jav karei nusimaude Lietuvos pelkei ir mediniose cemodanose isvyko namówić nebebus ju cia kol egzistoje pelkes
Atsakyti
tu skystablauzdziui
tu skystablauzdziui
2026-09-20 12:54
Nuvazevo vaiksnoras i eurogaidyna derint kiek grioviu parost lavonams klumpyno isdavikai jau susipirko vilas madjerose ir graikijoi pasirose nest kudasiu o avinus vers i griovius ruskis atejas sauliai jau isgyvenimo kuprines pasirose kol keliai neuzkisti ir varys is klumpyno kaip ta saule sake tiesei ekrana kad svarbu isnest kudasiu kol neuzkisti keliai na o mes like vatnikai ginsimes kaip galesim nuo ruskio svarbu kad patriotai laiku spetu pabegt lanzbergine gnyda gabrys jau su visais benkartai isnese kudasiu
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų