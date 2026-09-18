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Lietuvos kariai dalyvavo didžiausiose cheminės ir branduolinės saugos pratybose Europoje

2026-09-18 15:17 / šaltinis: BNS
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2026-09-18 15:17
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Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos pulko Cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės (CBRB) apsaugos kuopos kariai dalyvavo tarptautinėse pratybose „Karūnuota kaukė“ (angl. „Coronat Mask“) Rumunijoje.

Lietuvos kariai dalyvavo didžiausiose cheminės ir branduolinės saugos pratybose Europoje (Lietuvos kariuomenės nuotr.)
GALERIJA (4)

Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos pulko Cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės (CBRB) apsaugos kuopos kariai dalyvavo tarptautinėse pratybose „Karūnuota kaukė“ (angl. „Coronat Mask“) Rumunijoje.

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Kaip penktadienį pranešė kariuomenė, rugsėjo 7–18 dienomis vykusios pratybos yra didžiausi cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės saugos specialistų mokymai Europoje.

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Skelbiama, kad „Karūnuota kaukė“ Rumunijoje sulaukė apie 800 karių iš 11 šalių.

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FOTOGALERIJA. Lietuvos kariai dalyvavo didžiausiose cheminės ir branduolinės saugos pratybose Europoje

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Anot kariuomenės, pratybos išsiskyrė ypatingu realistiškumu – operacijų metu buvo naudojamos tikros kovinės cheminės medžiagos. Tokių medžiagų panaudojimas kovos metu pasižymi masiškumu, naikina gyvąją jėgą bei aplinką, gadina įrangą bei techniką ir gali nulemti visą mūšio eigą.

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Pratybų metu skirtingų šalių CBRB apsaugos specialistai, suskirstyti į tarptautinius mokomuosius vienetus, treniravosi identifikuoti užterštumą, saugiai paimti mėginius ir operatyviai juos pristatyti į pratybų vietovėje išskleistas laboratorijas.

Kariuomenės teigimu, laikas ir operatyvumas CBRB apsaugos srityje yra ypač svarbus – kuo greičiau identifikuojama grėsmė, tuo labiau sumažinama jos žala.

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„Buvo nelengva dirbti pakankamai kalnuotoje vietovėje esant ribotoms susisiekimo galimybėms, nes nepakankamai išvystytas kelių tinklas. Tai kėlė nemažai iššūkių įrenginėjant švarinimo punktus. Be to, teko dirbti alinančio karščio sąlygomis, kai temperatūra viršijo 30 laipsnių. Papildomu išbandymu tapo ir logistika – paviršinio vandens tinklas itin mažas, upės išdžiūvusios, todėl norint aprūpinti švarinimo padalinį reikiamu vandens kiekiu teko gerai pasukti galvą“, – teigė CBRB švarinimo būrio vadas Antanas Nacys.

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Lietuviai užduotis vykdė kartu su čekų ir ispanų kolegomis ir dirbo pagal du pagrindinius scenarijus: žvalgybos grupės pėsčiomis ir transporto priemonėmis vykdė cheminę, radiacinę bei biologinę vietovės žvalgybą, ėmė mėginius, švarinimo būrys rūpinosi užterštų žvalgybos karių, įrangos bei transporto nukenksminimu.

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Tarptautinių pratybų „Karūnuota kaukė“ pagrindinis tikslas – tobulinti CBRB gynybos pajėgumus, stiprinti tarptautinę sąveiką reaguojant į masinio naikinimo ginklo panaudojimo grėsmes, dalytis patirtimi ir taktiniais sprendimais.

Pratybos organizuojamos reguliariai kas dvejus metus. 2024 metais jos vyko Čekijoje, jų metu oficialiai buvo nuspręsta pratybas rengti vis kitoje Europos šalyje.

„Šių metų pratybų šeimininke tapo Rumunija, kuri yra strategiškai svarbiame NATO flange bei skiria didelį dėmesį apsaugai nuo masinio naikinimo ginklo grėsmių, turi gerai išvystytus CBRB pajėgumus“, – rašo kariuomenė.

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