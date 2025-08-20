Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Julija Stoliarenko palieka UFC

2025-08-20 09:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 09:58

Geriausia Lietuvos MMA kovotojos – 32-ejų metų Julijos Stoliarenko (11-9-2) – etapas stipriausioje pasaulioje MMA organizacijoje UFC yra baigtas.

Julija Stoliarenko kova prieš Gabriellą Fernandes | Scanpix nuotr.

0

Skelbiama, kad po paskutinio pralaimėjimo rugpjūčio 9-ą dieną brazilei Gabriellai Fernandes (11-3), J. Stoliarenko yra atleista nuo sutarties arba organizacija jos nepasirašė iš naujo.

J. Stoliarenko į UFC pateko 2020 m. po to, kai „Invicta FC“ organizacijoje įspūdingoje ir kruvinoje kovoje skirtingu teisėjų sprendimu nugalėjo Lisą Verzosą, nors dar 2018 m. į UFC ji bandė patekti per „The Ultimate Fighter 28“ turnyrą, tačiau ten teisėjų sprendimu pralaimėjo Leah Letson.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi debiutas UFC organizacijoje buvo itin nelengvas – ji svorio kategorijoje iki 135 svarų 2020 m. rugpjūtį teisėjų sprendimu pralaimėjo Yanai Santos ir į narvą turėjo grįžti 2021 m. kovą prieš Julią Avilą, tačiau svėrimų metu lietuvė du kartus parkrito praradusi pusiausvyrą ir nors antruoju bandymu buvo užfiksuotas oficialus svoris, tačiau J. Stoliarenko svėrimų procedūrą paliko tik neštuvų pagalba ir jos kova buvo atšaukta.

Visgi į narvą J. Stoliarenko grįžo 2021 m. birželį, kai skausmingu veiksmu pralaimėjo tai pačiai J. Avilai, o 2022 m. vasarį – teisėjų sprendimu Alexis Davis. Pirmą pergalę UFC organizacijoje J. Stoliarenko iškovojo 2022 m. liepą, kai skausmingu rankos laužimu nugalėjo Jessicą-Rose Clark.

Po šios kovos J. Stoliarenko dėl varžovės prašymo sutiko kautis tarpinėje svorio kategorijoje iki 140 svarų, bet techniniu nokautu pralaimėjo fiziškai stipresnei Chelsea Chandler ir tuomet nusprendė persikelti į žemesnę (iki 125 svarų) svorio kategoriją.

Joje J. Stoliarenko debiutavo 2023 m. liepą, kai skausmingu rankos laužimu nugalėjo Molly McCann, tačiau 2024 m. vasarį techniniu nokautu nusileido Luanai Carolinai, o po pusės metų sugrįžusi į narvą – G. Fernandes.

Viso J. Stoliarenko UFC organizacijoje iškovojo 2 pergales ir patyrė 6 pralaimėjimus.

