Paulo Costa sukritikavo naujojo UFC čempiono stilių ir kreipėsi į Chamzatą Čimajevą: „Aš priversiu tave mokėti už kiekvieną kartą, kai šoksi ant mano kojų“

Kaip įprasta Ch. Čimajevo kovose, jis imtynėse ir grumtynėse visiškai dominavo nuo pradžios iki pabaigos ir vieningu teisėjų sprendimu atėmė iš Dricuso Du Plessio čempiono diržą.
Nors, priešingai nei kiti vidutinio svorio pretendentai, P. Costa arenoje nesilankė, jis įdėmiai stebėjo „UFC 319“ kovą ir liko toli gražu nesužavėtas Ch. Čimajevo dominavimu.
„Tai yra šou. Tai yra pramoga, – „Uncrowned“ tinklalaidėje „The Ariel Helwani Show“ sakė P. Costa. – Tokia kova ir toks kovotojas turi didelį potencialą pražudyti šį verslą.
Tai mane nustebino, nes po kovos spaudos konferencijoje Dana White‘as sakė: „Gerai, jis pasirodė nuostabiai.“ Ne, jis nepasirodė, žmogau. Jis pasirodė klaikiai. Tai klaiku žiūrovams. Tai nėra gerai. Žmonės žiūrės ką nors kita. Jie nežiūrės, kaip šie vyrukai 25 minutes glėbesčiuojasi.“
34-erių P. Costa neseniai nutraukė dviejų pralaimėjimų seriją, kai „UFC 318“ turnyre liepos mėnesį teisėjų sprendimu nugalėjo Romaną Kopylovą. Šis pasirodymas sugrąžino brazilą į kovą dėl vidutinio svorio kategorijos aukščiausių pozicijų. Šiuo metu jis UFC reitinge užima 12-ąją vietą ir tikisi antrą kartą karjeroje gauti šansą kovoti dėl titulo.
Kalbant apie Ch. Čimajevą, jų nesutarimai tęsiasi nuo 2022-ųjų, kai jie turėjo susitikti „UFC 294“ turnyre, tačiau P. Costa patyrė stiprią alkūnės infekciją, kuriai prireikė operacijos, todėl kova buvo atšaukta. Vietoje jos Ch. Čimajevas per labai trumpą laiką gavo Kamaru Usmano iššūkį ir laimėjo skirtingu teisėjų sprendimu.
P. Costa, atgavęs pasitikėjimą po pergalės prieš R. Kopylovą, tvirtai įsitikinęs, kad gali būti pirmasis, nugalėjęs Ch. Čimajevą, net ir po tokio dominavimo prieš dabar jau buvusį UFC čempioną.
„Jis dominavo prieš Dricųsą, bet negalėjo padaryti to paties, ką darydavo prieš pusvidutinio svorio kovotojus – sumalti ir pribaigti juos, – kalbėjo P. Costa. – Kai jis susidurs su tikru vidutinio svorio kovotoju, tikrai sunkiu vidutinio svorio kovotoju, jam kils problemų. Jis atrodys nuobodus. Visos kitos kovos buvo įdomios, nes varžovai negalėjo su juo susitvarkyti, net Robertas Whittakeris. R. Whittakeris labai greitas, aukščiausio lygio, bet nepakankamai stiprus sustabdyti tokį kaip jis. Dricusas, mano nuomone, yra tikras vidutinio svorio kovotojas, nes jis atėjo iš, nežinau, gal 230 svarų ir kovos dieną svėrė 96 kg (211 svarų). Aš darau tą patį.
Aš žinau, kaip susitvarkyti su tokiais vyrukais. Prisiminkite mano kovą su Yoeliu Romero. Y. Romero aukščiausio lygio imtynininkas, labai geras. Jis manęs negalėjo pargriauti. Bandė keturis ar penkis kartus, pargriovė kartą antrojo raundo pabaigoje, likus 10 sekundžių, bet negalėjo manęs išlaikyti. Tas pats bus, kai kovosiu su Ch. Čimajevu. Tas pats įvyks. Jis negalės manęs išlaikyti. Net jeigu pargriaus, nemanau, kad aš visą laiką gulėsiu. Manau, jis gali mane pargriauti, bet negali išlaikyti.“
Brazilas ne kartą gerai pasirodė prieš imtynininkus, o savo mintis užbaigė įspėjimu – jei jo kova su Ch. Čimajevu bus iš naujo suorganizuota, ji jam bus asmeniška.
„Tu žinai, kas aš esu. Aš ateinu tavęs, – Ch. Čimajevui sakė P. Costa. – Gali slėptis kiek nori. Aš žinau, kaip su tavimi kovoti. Tu pulsi, kaip visada. Tu darysi savo **dą. Tu šoksi ant mano kojų. Aš tai žinau, aš to tikiuosi, aš tam pasiruošęs. Bet tada – žinai ką? Mes turime penkis raundus. Aš priversiu tave mokėti už kiekvieną kartą, kai šoksi ant mano kojų. To mane išmokė mano treneris Ericas Albaraccinas. Aš priversiu tave mokėti. O kai vėl atsistosime, aš tave taip smarkiai sužeisiu, kad norėsi pasiduoti, bet neleisiu tau pasiduoti. Aš tave žalosiu tol, kol teisėjas sustabdys šitą prakeiktą kovą. Aš ateinu tavęs. Aš tave nugalėsiu.“
