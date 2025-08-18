UFC legenda Demetriousas Johnsonas apie kritiką Čimajevo stiliui: „Jei nepatinka grumtynės, paprasčiausiai pasirinkite kitą sportą“

Tiesioginės „YouTube“ transliacijos metu, reaguodamas į „UFC 319“ turnyro pagrindinę kovą tarp Chamzato Čimjevo ir Dricuso Du Plessio, D. Johnsonas pasidalijo savo įžvalgomis bei atsakė į žiūrovų komentarus, kuriuose buvo kritikuojama, kad Ch. Čimajevas 25 minutes kontroliavo D. Du Plessį ant žemės, bet nepadarė daug žalos.
D. Johnsonas parodė supratimą, bet priminė sirgaliams, kad jie patys renkasi, ką nori žiūrėti.
„Jeigu nenorite matyti grumtynių, imtynių ir džiu-džitsu, nežiūrėkite UFC, – sakė D. Johnsonas. – Žiūrėkite „ONE Championship“, žiūrėkite „Lion Fighting“, žiūrėkite „Glory“, žiūrėkite kikboksą, žiūrėkite muay-thai. Tai labai paprasta. Jūs skundžiatės dėl dalyko, kuris yra labai paprastai išsprendžiamas.
Pavyzdžiui, sakykime, Ch. Čimajevas ruošiasi kovoti dar kartą, o jūs nenorite matyti jo stiliaus. Viskas, ką turite padaryti – paspausti šį mygtuką čia, jis vadinasi „išjungimo mygtukas“. Jums nereikia matyti, kaip Ch. Čimajevas grumiasi. Tai labai paprasta išspręsti. Jūs darote iš to didesnę problemą, nei ji yra.“
Žiūrėdamas kovą tiesiogiai, D. Johnsonas kritikavo Ch. Čimajevą dėl to, kad šis nesugebėjo pasinaudoti pozicijomis efektyvesniems smūgiams ant žemės ar bandymams atlikti skausmingus veiksmus. Vis dėlto tai nesutrukdė D. Du Plessiui vėl ir vėl būti pargriaunamam bei užspaudžiamam ar kontroliuojamam iš nugaros.
D. Johnsonas palaikė Ch. Čimajevą situacijoje, kai teisėjas Marcas Goddardas kelis kartus stabdė veiksmą ir kėlė kovotojus į stovėseną. Anot D. Johnsono, tokie sprendimai labiau padėjo D. Du Plessiui.
„Aš su tuo nesutinku, – tiesioginės transliacijos metu sakė D. Johnsonas. – To neturėjo būti, nes įvyks tas pats. Iš esmės teisėjas davė DDP geresnę progą kovoti. Tai, kas ką tik įvyko dėl teisėjo sprendimo, neturėjo nutikti. Nebuvo jokios priežasties, kodėl jie turėjo būti pastatyti.
Tai yra kova. DDP pats turi susikurti geresnę poziciją, kad galėtų kovoti. Faktas, kad teisėjas leido DDP ištrūkti iš labai prastos pozicijos prieš Ch. Čimajevą, yra nesąmonė.“
Nepriklausomai nuo to, ar Ch. Čimajevo pasirodymas buvo įdomus, ar ne, akivaizdu, kad nenugalėtas kovotojas ir dabar UFC čempionas yra sudėtinga užduotis bet kuriam vidutinio svorio varžovui. Reinieris de Ridderis, Anthony Hernandezas, Caio Borralho ir Nassourdine’as Imavovas yra tarp kandidatų tapti pirmuoju Ch. Čimajevo varžovu būnant čempionu, tačiau jis pats kol kas neturi nurodęs, ko labiausiai norėtų.
Kad ir kuria kryptimi pasuks, D. Johnsonas įsitikinęs – varžovas privalės būti pasirengęs grumtynėms.
„Iš tikrųjų maniau, kad Ch. Čimajevas pribaigs DDP, jei tik pavyks jį pargriauti, bet taip pat galvojau, kad DDP geriau ginsis nuo pargriovimų. Jis nesugebėjo sustabdyti pargriovimų – tai ir buvo šios kovos istorija. Todėl žvelgiant į priekį, nesvarbu, kas kovos su Ch. Čimajevu – Imavovas ar Borralho, kurie kausis rugsėjo 6-ąją – jei nugalėtojas neturės gynybos prieš grumtynes ar gero džiu-džitsu stiliaus, kai einama į kojas, keliama Ch. Čimajevo pusiausvyra, jie pralaimės. Aš visiškai ramiai galiu pasakyti – jie pralaimės.
Nes Ch. Čimajevas nenori stovėti. Jei tie kovotojai neturės kovos ant žemės plano ar atsakymo į jo grumtynes, įvyks tas pats, kas nutiko DDP.“
